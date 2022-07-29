Noticias similares

El sábado 3 de agosto de 2024, la ciudad de Saint-Germain-en-Laye acogerá una carrera ciclista masculina como parte de los juegos.
En esta ocasión, las líneas de autobús 1 y 100 cederán sus asientos para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del evento.
Línea 1:
- Las paradas Jehan Alain y Gare de Saint-Germain-en-Laye no estarán atendidas de 8 a.m. a 12:30 p.m.
- El Terminus se pospone hasta la parada de Place Vauban.
Línea 100:
- No se celebrarán carreras programadas entre las 5:30 a.m. y las 3:30 p.m.
- El servicio se reanudará con normalidad a partir de las 16:30.
¡Os agradecemos vuestra comprensión y os invitamos a disfrutar de este día!