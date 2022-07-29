¡Vuestras colas ceden a los ciclistas!

Publicado el

  -  

Actualizado el

Lectura 1 min

El sábado 3 de agosto de 2024, la ciudad de Saint-Germain-en-Laye acogerá una carrera ciclista masculina como parte de los juegos.

El sábado 3 de agosto de 2024, la ciudad de Saint-Germain-en-Laye acogerá una carrera ciclista masculina como parte de los juegos.

En esta ocasión, las líneas de autobús 1 y 100 cederán sus asientos para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del evento.

Línea 1:

  • Las paradas Jehan Alain y Gare de Saint-Germain-en-Laye no estarán atendidas de 8 a.m. a 12:30 p.m.
  • El Terminus se pospone hasta la parada de Place Vauban.

Línea 1

 -  159.3 KB

Línea 100:

  • No se celebrarán carreras programadas entre las 5:30 a.m. y las 3:30 p.m.
  • El servicio se reanudará con normalidad a partir de las 16:30.

Línea 100

 -  201.8 KB

¡Os agradecemos vuestra comprensión y os invitamos a disfrutar de este día!

Noticias similares