Como parte de la mejora continua de la red de transporte público, las líneas 4240 y 9112 se benefician de algunos cambios en la zona.

Línea 4240

Con el nuevo servicio al distrito de Montconseil, la línea 4240 mejora significativamente la accesibilidad local. Facilitará el desplazamiento diario para los residentes y fortalecerá la conexión entre este distrito, el centro de Corbeil-Essonnes, así como el Ayuntamiento y la estación del RER.

Descubre el nuevo mapa de la línea a continuación.

Línea 9112

En la ruta 9112, se están ajustando los tiempos de viaje para mejorar la regularidad y puntualidad del servicio. Estos nuevos horarios, que se ajustan más estrechamente a las condiciones reales del tráfico, mejorarán los viajes de los viajeros, especialmente hacia el aeropuerto de Orly y el Mercado Internacional de Rungis.

Consulta el nuevo horario más abajo.

Encuentra las últimas noticias sobre las líneas del territorio en nuestra cuenta X (antes Twitter): @EvryEss_IDFM.