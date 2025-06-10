Cada verano, tus líneas se van de vacaciones

Publicado el

Como cada verano, el Transporte Demand-Responsive de Mantois toma el relevo de algunas de sus líneas desde el 7 de julio hasta el 31 de agosto de 2025.

Tus líneas han sido reemplazadas por DRT

¡Vuelvo este verano!

Sus líneas 1, 4, 17, 45, 76 y R no funcionarán del 7 de julio al 31 de agosto de 2025. El TàD toma el control y te recoge por la mañana y por la tarde.

Líneas 1 - 4 - 76:

De lunes a viernes (excepto festivos), para un trayecto entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana hasta la estación de autobuses de Bonnières-sur-Seine.

Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde la estación de autobuses de Bonnières-sur-Seine hasta una parada cercana a usted.

Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí

Línea R:

De lunes a viernes (excepto festivos), para un trayecto entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana hasta la estación SNCF de Rosny-sur-Seine.

Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde la estación SNCF Rosny-sur-Seine hasta una parada cercana a usted.

Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí

Línea 45:

De lunes a viernes (excepto festivos), para un trayecto entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana hasta la estación Épône-Mézières.

Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde la estación Épône-Mézières hasta una parada cercana a usted. 

Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí

Línea 17:

De lunes a viernes (excepto festivos), para un trayecto entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana a las estaciones de Hardricourt y Les Mureaux

Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde las estaciones Hardricourt y Les Mureaux hasta una parada cercana a usted

Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí

¿Qué es el Mantois TàD?

El Transporte Responsivo a la Demanda de Mantois (TàD) está abierto al público general

• Opera exclusivamente con reserva

• La inscripción es gratuita en la plataforma tad.iledefrance-mobilites.fr

¿Cuánto cuesta?

• Se aplica precio regional a este servicio (Navigo pass, imagine R, Navigo Liberté + etc.)

• La validación es obligatoria

• Encuentra la lista de billetes de transporte en la web iledefrance-mobilites.fr sección "Pase y Billete"

¿Cómo reservar?

En la plataforma Île-de-France Mobilités dedicada al transporte bajo demanda y en la que se puede:

1. Crea tu cuenta

2. Reserva tu viaje*

3. Monitoriza tu DRT en tiempo real

4. Valora tu coche

*de un mes de antelación y hasta 1 hora antes de la salida

Libro sobre:

Île-de-France Mobilités T&D App

tad.idfmobilites.fr

0800 10 20 20 de 9 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes

¡Te deseamos un gran verano en tus líneas!