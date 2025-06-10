¡Vuelvo este verano!

Sus líneas 1, 4, 17, 45, 76 y R no funcionarán del 7 de julio al 31 de agosto de 2025. El TàD toma el control y te recoge por la mañana y por la tarde.

Líneas 1 - 4 - 76:

De lunes a viernes (excepto festivos), para un trayecto entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana hasta la estación de autobuses de Bonnières-sur-Seine.

Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde la estación de autobuses de Bonnières-sur-Seine hasta una parada cercana a usted.

Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí

Línea R:

De lunes a viernes (excepto festivos), para un trayecto entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana hasta la estación SNCF de Rosny-sur-Seine.

Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde la estación SNCF Rosny-sur-Seine hasta una parada cercana a usted.

Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí

Línea 45:

De lunes a viernes (excepto festivos), para un trayecto entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana hasta la estación Épône-Mézières.

Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde la estación Épône-Mézières hasta una parada cercana a usted.

Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí

Línea 17:

De lunes a viernes (excepto festivos), para un trayecto entre las 6:10 y las 7:40 desde una parada cercana a las estaciones de Hardricourt y Les Mureaux

Para un trayecto entre las 18:00 y las 19:30 desde las estaciones Hardricourt y Les Mureaux hasta una parada cercana a usted

Encuentra la lista de tus puntos de parada haciendo clic aquí