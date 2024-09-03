Descubre cómo funciona el centro operativo de autobuses de Terres d'Envol con una visita guiada el domingo 22 de septiembre de 2024.
¿Te apasionan los autobuses o simplemente tienes curiosidad por saber cómo funciona un Centro de Operaciones de Autobuses?
Con motivo del Día Europeo del Patrimonio y la Semana de la Movilidad , del 16 al 22 de septiembre de 2024, Île-de-France Mobilités le invita a una visita guiada al Centro Operativo de Autobuses de su zona para descubrir qué ocurre entre bastidores en el mundo del transporte, en torno a operaciones, el Puesto de Mando Centralizado, la flota de autobuses, los autobuses NGV, etc.
Reúnete con nuestros equipos en el Centro Operativo de Autobuses de Terres d'Envol el domingo 22 de septiembre de 9:30 a 11:00 y de 11:30 a 13:00.
El registro es posible para adultos o menores de 16 años con permiso parental. Los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.
Nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico para confirmar tu asistencia.
Esperamos verle en:
Centro Operativo de Autobuses de Terres d'Envol, 241 Chemin du Loup en Villepinte
Acceso en autobús: las líneas 1 y 619 paran Chemin du Loup o la línea T'bus 1 paran Central Parc
Aparcamiento para visitantes que deseen venir en coche.
Para saber más y encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona, visita nuestra cuenta X (antes Twitter): @Envol_IDFM.