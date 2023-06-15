Noticias similares

¡Un autobús nuevo está haciendo su aparición en Nemours!

A partir del 1 de agosto, tu nuevo Autobús Vespertino reemplazará las líneas 4 y 5 de 21:00 a 23:30 de lunes a sábado:

En la estación, el autobús espera la llegada del tren R a la estación de Saint-Pierre-les-Nemours antes de partir.

Al subir, el pasajero le dice al conductor el nombre de la parada a la que quiere ir. Podrás bajarte entre dos paradas para dejar lo más cerca posible de tu casa.

El itinerario se definirá entonces según las paradas solicitadas por los pasajeros a bordo.

Todos los billetes de transporte válidos en Île-de-France son aceptados en el autobús.

Encuentra todas las noticias, rutas y horarios de tu nuevo Autobús Vespertino en la web de iledefrance-mobilites.fr y en la cuenta de Twitter @Loing_IDFM (@Still_Transdev hasta el 31 de julio de 2023).