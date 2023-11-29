En el último contrato entre Île-de-France Mobilités y Keolis, operador de líneas de autobús en Île-de-France, se pide al operador que ofrezca una oferta mínima de transporte en los días de huelga.
Cuando la oferta es inferior al 50% de la oferta normal, Île-de-France Mobilités puede decidir reembolsar a los usuarios. Dado el impacto de los movimientos sociales en octubre y noviembre en la red de autobuses, Île-de-France Mobilités ha decidido reembolsar a los usuarios, con una asignación diaria de 2,80 euros (correspondiente a 1/30 del paquete)*.
Compensación posible a partir del 6 de diciembre
Entre el 4 de septiembre y el 20 de octubre de 2023, los movimientos de huelga tuvieron un fuerte impacto en el tráfico de 7 líneas de autobús en 9 municipios de las Yvelines (Houilles, Carrières-sur-Seine, Chatou, Le Vésinet, Montesson, Croissy-sur-Seine, Bougival, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt) con, en algunos días, una oferta de transporte inferior al 50% contratado.
Como resultado, el derecho a la compensación está abierto para todos los suscriptores implicados y se lanza una campaña de compensación del 6 de diciembre al 10 de enero de 2024 (inclusive).
¿Cómo acceder a la compensación?
Una plataforma dedicada te permitirá enviar tus solicitudes de reembolso para los días afectados por la huelga entre el 4 de septiembre y el 20 de octubre de 2023.
Por favor, ten en cuenta: las solicitudes de reembolso para septiembre y octubre deben hacerse por separado
Las solicitudes de reembolso para los meses de septiembre y octubre de 2023 deben hacerse por separado. Si eres elegible para ambas operaciones de compensación, debes presentar una reclamación mensual en la plataforma.
Los dos enlaces para acceder a las plataformas de compensación de septiembre y octubre están disponibles a continuación desde el 6 de diciembre hasta el 10 de enero de 2024, inclusive.
¿Qué siete líneas de autobús se ven afectadas por la campaña de reembolso?
Siete líneas de autobús se ven afectadas por el reembolso en 9 municipios de las Yvelines , incluyendo: Houilles, Carrières-sur-Seine, Chatou, Le Vésinet, Montesson, Croissy-sur-Seine, Bougival, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt.
Las líneas de autobús afectadas por la huelga son: línea A, línea C, línea D, línea E, línea F, línea L y línea T.
¿Cuáles son las condiciones para acceder al reembolso?
Para acceder al reembolso, debes:
- Vivir, trabajar o estudiar en uno de los 9 municipios afectados por la compensación que cubren las 7 líneas de autobús afectadas durante el movimiento social del operador Keolis Argenteuil Boucles de Seine. Es posible que se te pida que proporciones prueba de domicilio, trabajo o estudios.**
- Haber comprado al menos un pago mensual elegible en al menos uno de los meses afectados por una oferta por debajo del 50% contractual.
¿Qué paquetes son elegibles para la campaña de compensación?
- Navigo Annual (todas las zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- Navigo Mois (todas las zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- imagina R Estudiante y Escuela
- Curso Anual Senior de Navigo
- Navigo Solidarité 75% (todas las zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- Mes Navigo 50% de descuento (todas las zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
Ten en cuenta que otros billetes de transporte no son elegibles para reembolso.
¿Cómo se calcula tu compensación?
Los reembolsos se calculan según el pase que posea el usuario sobre la base de un importe reembolsado de 2,80 € por día de huelga (correspondiente a 1/30 del pase) para un pase anual Navigo para todas las zonas.
Los paquetes con tarifas reducidas y diferentes zonificaciones se reembolsan en base a esto, en proporción a la reducción y la zonificación aplicada al precio de la subasta pública.
Por favor, ten en cuenta
Cada usuario puede recibir un reembolso al mes (septiembre y octubre) y un máximo de dos reembolsos, si es elegible para una compensación durante los dos meses cubiertos por la campaña.
Para el mes de septiembre de 2023
En septiembre de 2023, se ofrecieron 21 días por debajo del 50% requerido por el contrato, dando así a los suscriptores implicados el derecho a un reembolso.
La campaña de compensación para el mes de septiembre de 2023 está abierta abajo hasta el 10 de enero inclusive.
Para el mes de octubre
En octubre de 2023, 20 days sufrió una oferta de transporte por debajo del 50% requerido por el contrato.
La campaña de compensación para el mes de octubre de 2023 está abierta abajo hasta el 10 de enero inclusive.
Recordatorio
Debes solicitar un reembolso separado en la plataforma para los meses de septiembre y octubre.
*El precio de la compensación varía según el paquete del viajero
**Tenga en cuenta que cada usuario está vinculado a un municipio de referencia según su lugar de residencia proporcionado en el momento del registro. Si has cambiado tu dirección mientras tanto, tendrás que presentar una reclamación y presentar prueba de dirección durante el periodo de septiembre a octubre afectado por las incursiones.