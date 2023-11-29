En el último contrato entre Île-de-France Mobilités y Keolis, operador de líneas de autobús en Île-de-France, se pide al operador que ofrezca una oferta mínima de transporte en los días de huelga.

Cuando la oferta es inferior al 50% de la oferta normal, Île-de-France Mobilités puede decidir reembolsar a los usuarios. Dado el impacto de los movimientos sociales en octubre y noviembre en la red de autobuses, Île-de-France Mobilités ha decidido reembolsar a los usuarios, con una asignación diaria de 2,80 euros (correspondiente a 1/30 del paquete)*.