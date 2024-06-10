¡Este verano, vuestros folletos vuelven de vacaciones!

Publicado el

  -  

Actualizado el

Lectura 2 min

Tras el éxito del año anterior y siempre con el objetivo de reducir nuestro impacto ambiental, encuentra todos tus horarios digitalizados.

Siempre presente información y un gesto para el planeta

¿Dónde puedo encontrar mis horas?

Puedes consultar tus horarios de apertura:

- En la web iledefrancemobilites.fr > Desplazamiento > Horarios de autobús > > Mantois

- Sobre la solicitud de las FDI Mobilités

- En tu punto de parada

- En tu ayuntamiento

- En tu agencia de ventas PEM ubicada en la estación de autobuses de Mantes-la-Jolie

- En tu agencia de ventas ubicada en Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes la Jolie

- En nuestro centro de atención al cliente en el 01 30 94 77 77

Si necesitas que los impriman, puedes acudir a tu agencia de ventas en Impasse Sainte Claire Deville en Mantes-la-Jolie

Horario de apertura desde el lunes 08 de julio hasta el domingo 01 de septiembre de 2024

A14

A14B

Tiene

C

D Résidence du Lac

D Yachts

E

F

G

Yo

K

L

M

N

X

Z

2A/2B

9

15

22

40

41

42

43

44

71

72

73

75

81

82

87

88A

88B

88C

¿No encuentras tu línea?

Tus líneas 4 / 76 / 45 / 17 y R son reemplazadas este verano por tu TàD Mantois; para más información no dudes en consultar este artículo.

Encuentra todas nuestras noticias en X: @Mantois_IDFM

¡Toda la red de Mantois os desea un gran verano en nuestras líneas!