¿Dónde puedo encontrar mis horas?
Puedes consultar tus horarios de apertura:
- En la web iledefrancemobilites.fr > Desplazamiento > Horarios de autobús > > Mantois
- Sobre la solicitud de las FDI Mobilités
- En tu punto de parada
- En tu ayuntamiento
- En tu agencia de ventas PEM ubicada en la estación de autobuses de Mantes-la-Jolie
- En tu agencia de ventas ubicada en Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes la Jolie
- En nuestro centro de atención al cliente en el 01 30 94 77 77
Si necesitas que los impriman, puedes acudir a tu agencia de ventas en Impasse Sainte Claire Deville en Mantes-la-Jolie
¿No encuentras tu línea?
Tus líneas 4 / 76 / 45 / 17 y R son reemplazadas este verano por tu TàD Mantois; para más información no dudes en consultar este artículo.
Encuentra todas nuestras noticias en X: @Mantois_IDFM
¡Toda la red de Mantois os desea un gran verano en nuestras líneas!