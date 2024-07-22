¿Dónde comprar una entrada en París Saclay?

Publicado el

6 tiendas locales para comprar o recargar tu pase Navigo

¿Dónde recargar tu pase Navigo?

Los diferentes puntos de venta para recargar tu pase Navigo

Para comprar tu billete de transporte o recargar tu pase Navigo, piensa en las tiendas locales:

A continuación encontrará la lista de nuestros socios:

  • Bar Tabac Le Versalles en Nozay
  • Tabac Presse Le Saclay en Palaiseau
  • Tabaco Le Jean Bart en Marcoussis
  • Tobacco Havana en el centro comercial Ulis 2
  • Tabac Lucks Presse en el centro comercial de la Ville du Bois
  • Tabaco Le Gagnant en Les Ulis

Descubre las entradas y paquetes disponibles, ¡y elige el que mejor te convenga!

