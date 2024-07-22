Para comprar tu billete de transporte o recargar tu pase Navigo, piensa en las tiendas locales:

A continuación encontrará la lista de nuestros socios:

Bar Tabac Le Versalles en Nozay

Tabac Presse Le Saclay en Palaiseau

Tabaco Le Jean Bart en Marcoussis

Tobacco Havana en el centro comercial Ulis 2

Tabac Lucks Presse en el centro comercial de la Ville du Bois

Tabaco Le Gagnant en Les Ulis

Descubre las entradas y paquetes disponibles, ¡y elige el que mejor te convenga!

Nos vemos pronto en las líneas de autobús