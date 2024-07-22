Los diferentes puntos de venta para recargar tu pase Navigo
Para comprar tu billete de transporte o recargar tu pase Navigo, piensa en las tiendas locales:
A continuación encontrará la lista de nuestros socios:
- Bar Tabac Le Versalles en Nozay
- Tabac Presse Le Saclay en Palaiseau
- Tabaco Le Jean Bart en Marcoussis
- Tobacco Havana en el centro comercial Ulis 2
- Tabac Lucks Presse en el centro comercial de la Ville du Bois
- Tabaco Le Gagnant en Les Ulis
Descubre las entradas y paquetes disponibles, ¡y elige el que mejor te convenga!
Nos vemos pronto en las líneas de autobús