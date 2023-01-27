Noticias similares

La oferta de alquiler de bicicletas permite alquilar una bicicleta estándar desde 1 día hasta 1 año.

La llevas contigo durante el alquiler, igual que harías con tu propia moto. La Vélostation también te ofrece la oportunidad de descubrir bicicletas plegables y eléctricas a través de alquileres de corta duración, desde 1 día hasta 1 mes.

Hay 2 aparcamientos cerrados y seguros para bicicletas de Île-de-France Mobilités a cada lado de la estación Montigny-le-Bretonneux. Son accesibles durante el horario de apertura de la estación, es decir, todos los días de 4:45 a.m. a 1:20 a.m., mediante acceso seguro con tu pase Navigo.

Si tienes una bicicleta eléctrica, ¡incluso puedes cargarla dentro del aparcamiento!