Noticias similares

En 2023, la Estación de Bicicletas de Saint-Quentin-en-Yvelines, un servicio 100% dedicado al ciclismo, se convertirá en el punto de referencia de la oferta de bicicletas de Île-de-France Mobilités en la zona de Saint-Quentin-en-Yvelines.
El Vélozone es:
- 170 bicicletas en alquiler
- 1 taller de mantenimiento
- ¡Y un equipo al servicio de tu movilidad ciclista!
Además, hay 280 plazas cerradas y seguras en aparcamientos cerrados y seguros de bicicletas de Île-de-France Mobilités a ambos lados de la estación de tren Saint-Quentin en Yvelines para facilitar sus desplazamientos intermodales.
La oferta de alquiler de bicicletas permite alquilar una bicicleta estándar desde 1 día hasta 1 año.
La llevas contigo durante el alquiler, igual que harías con tu propia moto. La Vélostation también te ofrece la oportunidad de descubrir bicicletas plegables y eléctricas a través de alquileres de corta duración, desde 1 día hasta 1 mes.
Hay 2 aparcamientos cerrados y seguros para bicicletas de Île-de-France Mobilités a cada lado de la estación Montigny-le-Bretonneux. Son accesibles durante el horario de apertura de la estación, es decir, todos los días de 4:45 a.m. a 1:20 a.m., mediante acceso seguro con tu pase Navigo.
Si tienes una bicicleta eléctrica, ¡incluso puedes cargarla dentro del aparcamiento!
Por último, el taller está para cuidar todas tus motos y alargar su vida útil. El mantenimiento regular de tu bicicleta garantiza comodidad y seguridad.
Si alquilas una bicicleta en el Vélozone, el mantenimiento está incluido en tu suscripción.
Véligo Punto de recogida de ubicación
También es posible probar las bicicletas asistidas eléctricamente de Véligo Location (modelos clásicos, de dos ruedas, de tres ruedas o extendidos). Solo tienes que hacer tu reserva en la web de veligo-location.fr y elegir el parque de bicicletas de Saint-Quentin-en-Yvelines como punto de recogida.
Un miembro del equipo te presentará la bicicleta y sus accesorios durante tu visita a la agencia.
Como recordatorio, el servicio Véligo Location permite usar una e-bike durante un periodo de 6 meses, renovable por 3 meses, por 40 € al mes.
Información práctica
El Vélozone está situado en el 1er lugar Charles de Gaulle, 78 180 Montigny-le-Bretonneux.
Está abierto de lunes a viernes de 7:30 a 10:30 y de 12:00 a 19:00, y los sábados de 10 a 13:00.
Puedes hacer tu reserva en velostation.sqy.fr
Puedes contactar con la agencia en el 01.84.79.70.99.
El equipo de Vélozone está a tu disposición para responder a tus preguntas.
Para seguir todas las noticias del Vélozone, visita su página web o en las redes sociales: