Imagen de una niña pequeña esperando su autobús
Línea R
Diagrama de la recta R
Desde el 31 de julio de 2023, la línea R sustituye tus líneas 10, 47 y 63 por:
- La línea R que une Lizy-sur-Ourcq con la Gare de Meaux tiene una vocación escolar para los habitantes de los distritos del norte de la ciudad ("Hauts de Chantereine", "La Corniche" y "Grosse Pierre").
- Pasa por el Boulevard Jean Rose en los horarios de entrada y salida del colegio (dando servicio a las paradas "Henri IV", "Jean Rose" y "Pinteville") para corresponder con los establecimientos Sainte-Marie, Bossuet y Henri IV.
- Con terminal en la estación de Meaux, también puede ser utilizado por los estudiantes del instituto Henri Moissan.
Línea S
Diagrama de la línea S
Tus líneas 11 y 65 se fusionan y se convierten en la línea S.
- La línea S conecta May-en-Multien con la estación de Meaux a través del norte de la ciudad ("Hauts de Chantereine", "La Corniche", "Grosse Pierre") y la Avenue de la République con las paradas "Gambetta" y "Bon Dieu Jaune".
- Da acceso al instituto Henri Moissan.
Línea 10
Diagrama de la línea 10
- La línea 10 se mantiene únicamente para dar servicio a la escuela profesional Gué-à-Tresmes procedente de Meaux, May-en-Multien y Lizy-sur-Ourcq.
- Sus días y horarios de funcionamiento se adaptan a las entradas y salidas del establecimiento.
Línea G
Diagrama de la línea Gs
- La línea Gs se creó para apoyar la nueva sectorización de los alumnos del distrito de Grosse Pierre hacia el instituto de Frot. Sus días y horarios de funcionamiento se adaptan a las entradas y salidas principales del establecimiento (mañana, tarde y miércoles al mediodía).
Línea D
- La eliminación del servicio "8 mai 45" fue sustituida por la nueva parada "11 novembre 1918" situada en la Avenida Henri Dunant.
- Servicio hasta la parada "Chappe" a través del Boulevard des Cosmonautes. El paso por la calle Aldebarán está eliminado.
Línea E
- Cambio de ruta de vuelta por la rue Aristide Briand, que sirve a las paradas: "Union Commerciale" y "Louise"
- La línea E se asignará ahora al andén 1 de la estación Meaux en lugar del andén 2.
Línea Es
Diagrama de la recta Es
- La parada "Les Cottages" en Villenoy queda cancelada. Los estudiantes de secundaria que viven en esta urbanización pueden referirse a las paradas "Marronniers" o "Rue de Lagny", situadas a 500 m a pie.
Línea Qs
Scéma de la línea Qs
- Se han creado dos nuevas paradas en la línea Qs en el municipio de Poincy, en la intersección de la Avenue de la Victoire y la D17A:
- La parada "Route de Poincy", hacia el Collège Bois de l'Enclume
- La parada "Rue du Général de Gaulle", dirección Avenue de Meaux
Estas paradas ofrecerán más seguridad a los usuarios de la línea Qs.
Línea Ks
Diagrama de la recta Ks
- El servicio al Collège de la Dhuis en la línea Ks se cancela como resultado de una nueva sectorización de alumnos. El servicio al Lycée Jean Vilar permanece sin cambios.
Línea 21sco
Diagrama de las líneas 21 y 21sco
- El servicio a las escuelas primarias de Villemareuil y Boutigny está integrado en el circuito escolar especial (CSS) 4206 y eliminado de la línea 21sco. La ruta y el horario permanecen sin cambios. Para embarcar en el CSS se requiere obtener una tarjeta Scol'R.
Diagrama de la línea 4206
Tu Pays de Meaux TàD está cambiando de nombre para una nueva oferta
La zona TàD P se convierte en la TàD Meaux ZI Poincy
La zona TàD R se convierte en TàD Meaux Ouest
La zona TàD S se convierte en la TàD Meaux Est con nuevos puntos de parada "Prévilliers" y "Magny-St-Loup" en el municipio de Boutigny