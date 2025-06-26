Noticias similares

¡Ajustes en tus líneas desde el 1 de septiembre de 2025!

Publicado el

Lectura 2 min

Desde el 1 de septiembre de 2025, ajustes en las líneas en tu territorio de la Confluencia Cergy-Pontoise

Línea 1239 - Servicio a La Taillette (Eco-distrito)

La línea adopta un nuevo recorrido: ahora retoma el trazado actual de la línea 1238 para dar servicio a La Taillette (Écoquartier).

Mapa lineal 1239

Descarga el mapa de 1239 líneas

 -  1.3 MB

Línea 1235 - Terminal Zac de Puiseux

Se traslada la terminal de la línea 1235 . Actualmente se encuentra en la zona de desarrollo mixto de Puiseux, cerca de Renault.

Mapa lineal 1235

Descarga el mapa de 1235 líneas

 -  1.4 MB

Línea 1240 - Ajuste de parada

La parada Rond-Point du Tilleul ya no está servida por la línea 1240. Por favor, consulte las paradas "Lycée St-Christophe" o "Rond-Point du Cèdre". Este cambio optimizará el tráfico de vehículos en la línea y limitará los tiempos de espera en ciertas paradas.

Mapa lineal 1240

Descarga el mapa de 1240 líneas

 -  2.2 MB

Línea 1224 - Cambio de andén en la Ecoestación Cergy-Préfecture

La línea cambiará de andén en la estación: dejará el andén A para agruparse en el andén H, junto a la línea 1242, debido a su ruta común.

Mapa Eco Estación Prefectura de Cergy

Línea 1255 - Cambio de parada en Herblay-sur-Seine

La parada "Les Pompiers" en Herblay ya no se servirá. Por favor, consulte la parada "Les Chênes" compartida con las líneas 30-48, 95-20 y CitéVal S, situada a unos 50 metros.

Descarga el mapa de 1255 líneas

 -  2.5 MB

Línea 1227 - Cambio de nombre de paradas*

La línea 1227 actualiza los nombres de algunas paradas, sin ningún cambio en su recorrido.

  • Thomson pasa a ser "Belles Hâtes"
  • El sextante se convierte en "Leonardo da Vinci"
  • El Centro Comercial Paul Brard pasa a llamarse "Paul Brard"
  • El Collège du Bois d'Aulne pasa a llamarse "Collège Samuel Paty"
  • Clément Salengro se convierte en "Roger Salengro"

*Estos cambios también afectan a la ruta escolar 1257, que utiliza la misma ruta.

Descarga el mapa de 1227 líneas

 -  3.3 MB

Los nuevos horarios de tus líneas estarán pronto disponibles en la sección Movimientos de Viaje del portal Île-de-France Mobilités.

También puedes seguir nuestras noticias en X: @CPConflu_IDFM

¡Nos vemos pronto en tu territorio!

Noticias similares