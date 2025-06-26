Noticias similares

Línea 1239 - Servicio a La Taillette (Eco-distrito)
La línea adopta un nuevo recorrido: ahora retoma el trazado actual de la línea 1238 para dar servicio a La Taillette (Écoquartier).
Línea 1235 - Terminal Zac de Puiseux
Se traslada la terminal de la línea 1235 . Actualmente se encuentra en la zona de desarrollo mixto de Puiseux, cerca de Renault.
Línea 1240 - Ajuste de parada
La parada Rond-Point du Tilleul ya no está servida por la línea 1240. Por favor, consulte las paradas "Lycée St-Christophe" o "Rond-Point du Cèdre". Este cambio optimizará el tráfico de vehículos en la línea y limitará los tiempos de espera en ciertas paradas.
Línea 1224 - Cambio de andén en la Ecoestación Cergy-Préfecture
La línea cambiará de andén en la estación: dejará el andén A para agruparse en el andén H, junto a la línea 1242, debido a su ruta común.
Línea 1255 - Cambio de parada en Herblay-sur-Seine
La parada "Les Pompiers" en Herblay ya no se servirá. Por favor, consulte la parada "Les Chênes" compartida con las líneas 30-48, 95-20 y CitéVal S, situada a unos 50 metros.
Línea 1227 - Cambio de nombre de paradas*
La línea 1227 actualiza los nombres de algunas paradas, sin ningún cambio en su recorrido.
- Thomson pasa a ser "Belles Hâtes"
- El sextante se convierte en "Leonardo da Vinci"
- El Centro Comercial Paul Brard pasa a llamarse "Paul Brard"
- El Collège du Bois d'Aulne pasa a llamarse "Collège Samuel Paty"
- Clément Salengro se convierte en "Roger Salengro"
*Estos cambios también afectan a la ruta escolar 1257, que utiliza la misma ruta.
Los nuevos horarios de tus líneas estarán pronto disponibles en la sección Movimientos de Viaje del portal Île-de-France Mobilités.
También puedes seguir nuestras noticias en X: @CPConflu_IDFM
¡Nos vemos pronto en tu territorio!