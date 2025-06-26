Noticias similares

Línea 1227 - Cambio de nombre de paradas*

La línea 1227 actualiza los nombres de algunas paradas, sin ningún cambio en su recorrido.

Thomson pasa a ser "Belles Hâtes"

pasa a El sextante se convierte en " Leonardo da Vinci"

se convierte en " El Centro Comercial Paul Brard pasa a llamarse " Paul Brard"

pasa a llamarse " El Collège du Bois d'Aulne pasa a llamarse " Collège Samuel Paty"

pasa a llamarse " Clément Salengro se convierte en "Roger Salengro"

*Estos cambios también afectan a la ruta escolar 1257, que utiliza la misma ruta.