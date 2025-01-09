Noticias similares

Líneas 14 y 15
¡Las rutas de tus dos líneas son más sencillas! A partir de ahora, la terminal principal se encuentra en la estación Vernouillet-Verneuil.
La línea 14 conecta el Collège Émile Zola en Vernouillet con la estación de tren Vernouillet-Verneuil a través de la parada "Bourdillon" en Vernouillet y circula en ambas direcciones.
La lista de paradas atendidas está accesible a través del diagrama lineal que aparece a continuación:
Diagrama de la línea 14
La línea 15 da servicio a la Avenue du Clos des Vignes en Vernouillet y al distrito de la Côte Narbonne en Verneuil-sur-Seine a través de la parada "Rond-Point Zola".
Puedes consultar el nuevo diagrama de la línea 15 a continuación:
Diagrama de la línea 15
Líneas 23, 66 y X409
Para mejorar la regularidad, se han implementado nuevos tiempos de viaje y ajustes de horario en las líneas 23, 66 y X409.
Los nuevos horarios de tus líneas pueden consultarse en la sección Movimientos de Rueda del portal Île-de-France Mobilités.
¡Buen viaje con nuestras líneas!