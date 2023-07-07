Noticias similares

¡Autobuses, incluso tarde por la noche!

Dos nuevos servicios nocturnos con salidas garantizadas en las estaciones de Provins y Nangis

Se establecen dos servicios de autobús nocturnos desde el 1 de agosto desde la estación de Provins y desde el 28 de agosto desde la estación de Nangis.

El autobús vespertino sustituye a las líneas habituales por la tarde durante la semana

El principio es sencillo: sin reserva, todos pueden subir al autobús en las estaciones de Provins o Nangis y indicar su parada al conductor, que adapta su ruta según los clientes en el vehículo.

Las salidas están garantizadas:

Desde el 1 de agosto, los trenes que lleguen de París a Provins conectarán con:

Llegada del tren a la estación de Provins desde París a las 21:10: salida del autobús a las 21:15

Llegada del tren a la estación de Provins desde París a las 22:10: salida del autobús a las 22:15

A partir del 28 de agosto, los trenes que llegan de París a Nangis conectarán con:

Llegada del tren a la estación de Nangis desde París a las 19:34: salida del autobús a las 19:45

Llegada del tren a la estación de Nangis desde París a las 20:34; salida del autobús a las 20:45

Llegada del tren a la estación de Nangisen desde París a las 21:34: salida del autobús a las 21:45

Los servicios no operan los fines de semana ni los días festivos.