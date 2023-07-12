TUS AUTOBUSES NOCTURNOS DE MITRY-LE-NEUF Y MITRY-CLAYE
Saliendo de la estación Mitry-le-Neuf de Villeparis, el autobús vespertino Mitry-le-Neuf ofrece 6 salidas de lunes a viernes de 20:28 a 23:08.
El autobús vespertino de Mitry-le-neuf retoma la línea 71 por la tarde.
Desde la estación Mitry-Claye, se ofrecen 3 salidas de lunes a viernes de 22:27 a 23:27.
El autobús nocturno Mitry-Claye retoma la línea 16 por la tarde.
Por favor, ten en cuenta: no puedes conducir entre las dos zonas.
TU AUTOBÚS NOCTURNO DE VILLEPARISIS
Saliendo de Place Jacques Chirac - Gare, el autobús vespertino ofrece 3 salidas de lunes a viernes de 22:38 a 23:38.
El autobús nocturno de Villeparisis toma el relevo de la línea 17 por la tarde.
El autobús de la tarde espera el RER B, incluso si llegas tarde, y te deja en la parada que elijas en la zona definida.
CÓMO USAR: ¿CÓMO FUNCIONA EL AUTOBÚS DE LA TARDE?
1. Subo al autobús en la estación
2. Valido mi ticket
3. Se lo digo al conductor cuando bajo, en la zona que sirve el servicio
4. El conductor ajusta su ruta según las peticiones de los viajeros
El +: Este servicio funciona sin reserva previa y se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités.
