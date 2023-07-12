Saliendo de la estación Mitry-le-Neuf de Villeparis, el autobús vespertino Mitry-le-Neuf ofrece 6 salidas de lunes a viernes de 20:28 a 23:08.

El autobús vespertino de Mitry-le-neuf retoma la línea 71 por la tarde.

Desde la estación Mitry-Claye, se ofrecen 3 salidas de lunes a viernes de 22:27 a 23:27.

El autobús nocturno Mitry-Claye retoma la línea 16 por la tarde.

Por favor, ten en cuenta: no puedes conducir entre las dos zonas.