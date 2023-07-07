Tu línea 707 te permite llegar más rápido a la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard desde Rouvres

La línea 707 conectará mejor a los habitantes del municipio de Rouvres con los empleados de la ZAC des Prés Bouchers.

La amplitud se amplía por la mañana y te garantiza el servicio del primer tren de la línea K hacia París.

El +: Hay un autobús cada 30 minutos con la línea 22 entre la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard y la estación Mitry-Claye.

A partir del 11 de septiembre de 2023, habrá una carrera escolar adicional a las 8:35 a.m. para la entrada a las 9 a.m. al instituto G. Brassens y una carrera vespertina desde la estación Saint-Mard a las 8:20 p.m.