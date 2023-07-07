Tu línea 707 te permite llegar más rápido a la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard desde Rouvres
La línea 707 conectará mejor a los habitantes del municipio de Rouvres con los empleados de la ZAC des Prés Bouchers.
La amplitud se amplía por la mañana y te garantiza el servicio del primer tren de la línea K hacia París.
El +: Hay un autobús cada 30 minutos con la línea 22 entre la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard y la estación Mitry-Claye.
A partir del 11 de septiembre de 2023, habrá una carrera escolar adicional a las 8:35 a.m. para la entrada a las 9 a.m. al instituto G. Brassens y una carrera vespertina desde la estación Saint-Mard a las 8:20 p.m.
Proporciona un enlace casi directo entre Othis y la estación de Saint-Mard gracias a la línea 708
La línea 708 permitirá a los habitantes de Othis llegar más rápido a la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard, así como al distrito de Beaumarchais.
Desde las paradas "Les Tournelles" y "Les Sablons", los estudiantes de secundaria podrán acceder al Collège de Saint-Mard.
La amplitud se amplía por la mañana y te garantiza el servicio del primer tren de la línea K, hacia París.
El +: Un autobús cada 30 minutos con la línea 22 entre la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard y la estación Mitry-Claye.
Desde el 11 de septiembre de 2023, la escuela adicional se realiza a las 8:25 a.m. para la entrada a las 9:00 a.m. a la escuela secundaria G. Brassens.
Reforzando el eje entre Dammartin-en-Goële y Saint-Mard gracias a la línea 709
La línea 709 permite a los habitantes de Dammartin-en-goële llegar a la estación de tren Dammartin-Juilly-Saint-Mard y al Lycée Charles de Gaulle.
La parada Centre Médical se servirá de forma sistemática.
La amplitud se amplía por la mañana y te garantiza el servicio del primer tren de la línea K, hacia París.
¡Nuevos horarios y cambios de servicio a partir del 11 de septiembre!
Para su información, todas las paradas son atendidas por el TàD Goële, de 9:54 a 16:00, de lunes a viernes, y de 9:54 a 20:50 el sábado, con reserva preestablecida. Para los trenes de las 20:13 y 21:22, que salen de la Gare du Nord, de lunes a viernes, la TàD Goële retoma la línea 709 y servirá todas las paradas con reserva.