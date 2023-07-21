Cambios en la línea R2

El servicio entre la estación Survilliers-Fosses y Plailly Vergers queda cancelado. El trazado de la línea R2 terminará en la estación de Survilliers-Fosses.

El servicio a las escuelas (Collège Stendhal y Lycée Baudelaire) lo proporciona la nueva línea escolar R121.