Nuevas en las líneas en los sectores de Survilliers, Fosses, Saint-Witz y Marly-la-ville
Cambios en la línea 9501
La línea 9501 ofrece un nuevo servicio los domingos cada hora desde las 6:35 a.m. hasta las 7:50 p.m. entre la estación Survilliers-Fosses y la estación Roissypole.
Creación de una nueva línea R9
El servicio entre la estación Survilliers-Fosses y Plailly Vergers en la línea R2 es ahora proporcionado por la línea R9
Cambios en la línea R2
El servicio entre la estación Survilliers-Fosses y Plailly Vergers queda cancelado. El trazado de la línea R2 terminará en la estación de Survilliers-Fosses.
El servicio a las escuelas (Collège Stendhal y Lycée Baudelaire) lo proporciona la nueva línea escolar R121.
Creación de una línea escolar R121
Los estudiantes ya no tendrán que tomar las líneas R1 y R2 para llegar a sus escuelas.
A partir del 4 de septiembre de 2023 se crea una nueva línea escolar que dará servicio al Collège de Stendhal en Fosses y al Lycée Charles Baudelaire en Fosses de los municipios de Survilliers y Fosses.
Cambios en la línea R3
La línea R3 se adapta a los horarios de las empresas en la zona industrial de Marly-la-Ville, con un aumento en horas poco valle.
Nuevo en tus líneas 32, 12ZI y 11
Cambios en la línea 32
El servicio al Centro Comercial Aéroville se cancela entre semana y se mantiene los fines de semana. La línea 32 ofrece un autobús cada 20 minutos para llegar a la estación de Roissypole entre semana.
Cambios en la línea 12 ZI
La línea 12 ZI servirá sistemáticamente la estación de Goussainville y conecta las zonas industriales de Goussainville con el RER D en menos de 10 minutos.
Cambios en la línea 11
La línea 11 mejora la oferta a la hora de mediodía, con un autobús cada 10 minutos entre las 11:20 y las 12:20 en dirección a Saint-Denis y entre las 12:40 y la 13:40 en dirección a Goussainville.
Se añaden 3 carreras al final de la hora punta de la tarde (una salida a las 19:24, otra a las 19:48 y la última a las 20:12 en dirección a Goussainville)