Desde el 28 de agosto de 2023, nuevo en el ámbito del territorio de Roissy Ouest

A partir del 28 de agosto, sus líneas de autobús cambiarán para facilitar el viaje por el territorio de Roissy Ouest

Nuevas en las líneas en los sectores de Survilliers, Fosses, Saint-Witz y Marly-la-ville

Cambios en la línea 9501

La línea 9501 ofrece un nuevo servicio los domingos cada hora desde las 6:35 a.m. hasta las 7:50 p.m. entre la estación Survilliers-Fosses y la estación Roissypole.

Creación de una nueva línea R9

El servicio entre la estación Survilliers-Fosses y Plailly Vergers en la línea R2 es ahora proporcionado por la línea R9

Cambios en la línea R2

El servicio entre la estación Survilliers-Fosses y Plailly Vergers queda cancelado. El trazado de la línea R2 terminará en la estación de Survilliers-Fosses.

El servicio a las escuelas (Collège Stendhal y Lycée Baudelaire) lo proporciona la nueva línea escolar R121.

Creación de una línea escolar R121

Los estudiantes ya no tendrán que tomar las líneas R1 y R2 para llegar a sus escuelas.

A partir del 4 de septiembre de 2023 se crea una nueva línea escolar que dará servicio al Collège de Stendhal en Fosses y al Lycée Charles Baudelaire en Fosses de los municipios de Survilliers y Fosses.

Cambios en la línea R3

La línea R3 se adapta a los horarios de las empresas en la zona industrial de Marly-la-Ville, con un aumento en horas poco valle.

Nuevo en tus líneas 32, 12ZI y 11

Cambios en la línea 32

El servicio al Centro Comercial Aéroville se cancela entre semana y se mantiene los fines de semana. La línea 32 ofrece un autobús cada 20 minutos para llegar a la estación de Roissypole entre semana.

Cambios en la línea 12 ZI

La línea 12 ZI servirá sistemáticamente la estación de Goussainville y conecta las zonas industriales de Goussainville con el RER D en menos de 10 minutos.

Cambios en la línea 11

La línea 11 mejora la oferta a la hora de mediodía, con un autobús cada 10 minutos entre las 11:20 y las 12:20 en dirección a Saint-Denis y entre las 12:40 y la 13:40 en dirección a Goussainville.

Se añaden 3 carreras al final de la hora punta de la tarde (una salida a las 19:24, otra a las 19:48 y la última a las 20:12 en dirección a Goussainville)

