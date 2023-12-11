Una renumeración completa de las líneas para mayor claridad

¿Por qué cambia el número de mi línea de autobús?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1.900 líneas, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número. Las herramientas de búsqueda de horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es difícil encontrar la línea que te interesa. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.

¿Cómo puedo orientarme con los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En la zona de Grand Versalles, todas tus líneas ahora se renombran desde el prefijo de área "62", al que se añade un número en línea consistente con el nombre antiguo de la línea (por ejemplo, la línea 2 pasa a ser la línea 6202 y la línea 11 a la 6211).

¿Qué me traerá este nuevo número?

Podrás encontrar tu línea de autobús más fácilmente, porque será la única en Île-de-France que tiene este número. Así, cuando escribas su número en los motores de búsqueda de la aplicación o en el sitio iledefrance-mobilites.fr, podrás acceder directamente a la información que te concierne.