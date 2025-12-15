¡No más autobuses entre Vélizy 2 y Université Paris-Saclay con la línea 9108!

Desde Vélizy 2 hasta Université Paris-Saclay, la oferta de transporte se refuerza con una salida cada 12 minutos entre las 7:00 y las 9:30 a.m. Esto permite ofrecer mayor capacidad para los trayectos realizados por la mañana hacia la Meseta de Saclay.

Ten en cuenta que algunas carreras terminan en la parada Université Paris-Saclay; consulta el horario si vas en dirección a Polytechnique Vauve o Mairie des Ulis.

Los tiempos de viaje de la línea también se han ajustado para tener mejor en cuenta los riesgos de tráfico de la N118, que suele estar congestionada.