¡No más autobuses entre Vélizy 2 y Université Paris-Saclay con la línea 9108!
Desde Vélizy 2 hasta Université Paris-Saclay, la oferta de transporte se refuerza con una salida cada 12 minutos entre las 7:00 y las 9:30 a.m. Esto permite ofrecer mayor capacidad para los trayectos realizados por la mañana hacia la Meseta de Saclay.
Ten en cuenta que algunas carreras terminan en la parada Université Paris-Saclay; consulta el horario si vas en dirección a Polytechnique Vauve o Mairie des Ulis.
Los tiempos de viaje de la línea también se han ajustado para tener mejor en cuenta los riesgos de tráfico de la N118, que suele estar congestionada.
¡En Courtabœuf siempre hay más autobuses!
Desde el 22 de abril de 2025, las líneas 4602, 4621 y 4622 sirven al parque empresarial de Courtaboeuf de forma más accesible y con una oferta mejorada. Tras unos meses de funcionamiento, se proponen dos ajustes en las mañanas de lunes a viernes en las líneas 4602 y 4621.
Por la mañana, antes de las 6 a.m., la línea 4602 está muy transitada en dirección a Massy-Palaiseau. Para satisfacer esta demanda y mejorar las condiciones de viaje de los pasajeros, se añaden 2 viajes a las 4:45 y 5:30 a.m. Esto permite un intervalo de 15 minutos entre las 4:30 y las 6 de la mañana. En dirección al centro comercial Ulis 2, se añade un viaje.
La línea 4621 también cuenta con 2 viajes adicionales por la mañana al centro comercial Ulis 2. Esto permite mejorar el acceso al parque empresarial de Courtaboeuf y ofrecer la posibilidad de llegar antes de las 6 a.m. al sector Courtaboeuf sur - Paraná.
Refuerzos de la oferta también para líneas escolares
Tras la implementación, el 3 de noviembre de 2025, de dos viajes adicionales en la línea 4614 para el colegio Joseph BARA (Palaiseau), se planifica el refuerzo de la línea 4659 que da servicio al colegio Alain Founier (Orsay), con la instalación de un vehículo adicional para las salidas de lunes, martes, jueves y viernes a las 16:15 y 17:15.
Además, la línea 4644 también se beneficia de un aumento en el servicio nocturno hacia los Laboratoires. Con 8 viajes adicionales y una última salida a las 20:30 desde Massy-Palaiseau, la línea 4644 permite a los habitantes de Villejust y Nozay regresar por la tarde. En dirección a Massy-Palaiseau, el intervalo será de 12 minutos entre dos pasajes.
Ajuste de los tiempos de viaje para mejorar la regularidad
Para garantizar horarios adaptados a las condiciones de tráfico, se revisan los tiempos de viaje de varias líneas a partir del 5 de enero.
Esto se refiere a las líneas:
- 4605
- 4606
- 4609
- 4613
- 4617
- 9105
- y líneas escolares regulares (4651, 4653, 4657, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674). El horario de apertura de los establecimientos (llegadas por la mañana y salidas al mediodía o por la tarde) no ha cambiado. Solo se ajustan los tiempos de parada.
Apertura del nuevo centro multimodal en Saint-Michel-sur-Orge
Tras la remodelación del centro de Jouy-en-Josas, servido por la línea 4609, las obras de remodelación del centro de Saint-Michel-sur-Orge están llegando a su fin. El proyecto mejorará las condiciones de acceso a la estación para todo tipo de transporte.
El movimiento de peatones, autobuses y bicicletas se prioriza y facilita mediante la recualificación de muchos espacios públicos y la instalación de instalaciones dedicadas.
La parada actual de las líneas 4641, 4642 y 4643 situada en la plaza se trasladará al nuevo centro multimodal (hacia Massy-Palaiseau).
La parada en dirección a la Piscine de Sainte-Geneviève-des-Bois no ha cambiado.
Punto de información de trabajo
El territorio está experimentando mucho trabajo, lo que afecta a las condiciones del tráfico y puede provocar retrasos.
Esto es especialmente cierto en el caso de las obras del enlace de Corbeville (Orsay), que comenzaron a mediados de noviembre y durarán 3 años. En la N118, el carril lento para vehículos fue neutralizado entre Orsay y Christ de Saclay (hacia París). El límite de velocidad también se ha reducido a 70 km/h. Esto está causando retrasos especialmente en las líneas 4617, 4627, 9105 y 9108.
¡Nos vemos pronto en tus líneas!