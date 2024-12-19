Noticias similares

Línea 7
Algunos viajes entre semana se escalonan para mejorar los horarios y las conexiones en la estación de Les Mureaux.
Líneas 14, 15 y 16
La parada "Ecole de Musique" en Vernouillet pasa a llamarse "Clos des Vignes".
Línea 21
La carrera de las 12:40 p.m. desde el Collège Henri IV el miércoles al mediodía se pospone hasta las 12:45 p.m. para mejorar el tiempo de conexión entre la salida de los estudiantes y la salida del vehículo.
Línea 24
Se han realizado algunos cambios de carrera para mejorar la legibilidad del horario.
Líneas 41 y 43
Se han realizado ajustes en los horarios y tiempos de viaje para mejorar las conexiones en la estación.
Línea Exprés 100
Ahora se sirven 2 nuevas paradas:
- "Le Petit Moulin" en Chapet
- "Maison Blanche" en Orgeval
Nuevo esquema de tu línea Express 100
Líneas exprés A14
Tu línea A14 Express Les Mureaux - La Défense da servicio a nuevas paradas en Les Mureaux:
- "Vigne Blanche" en dirección a La Défense
- "Sablons" en dos direcciones.
Nuevo diagrama de tu línea A14 Les Mureaux - La Défense
Finalmente, se harán ajustes en la línea A14 Verneuil Express, con cambios en ciertos trayectos y ajustes en los tiempos de viaje, para mejorar la regularidad.
Los nuevos horarios de tus líneas pueden consultarse en la sección Movimientos de Rueda del portal Île-de-France Mobilités.
¡Buen viaje con nuestras líneas!