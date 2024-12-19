¡Nuevas novedades en tus líneas desde el 6 de enero de 2025!

Publicado el

Lectura 1 min

A partir del 6 de enero de 2025, se realizarán cambios en 11 rutas para mejorar la puntualidad y el servicio en varios puntos de parada.

Línea 7

Algunos viajes entre semana se escalonan para mejorar los horarios y las conexiones en la estación de Les Mureaux.

Líneas 14, 15 y 16

La parada "Ecole de Musique" en Vernouillet pasa a llamarse "Clos des Vignes".

Línea 21

La carrera de las 12:40 p.m. desde el Collège Henri IV el miércoles al mediodía se pospone hasta las 12:45 p.m. para mejorar el tiempo de conexión entre la salida de los estudiantes y la salida del vehículo.

Línea 24

Se han realizado algunos cambios de carrera para mejorar la legibilidad del horario.

Líneas 41 y 43

Se han realizado ajustes en los horarios y tiempos de viaje para mejorar las conexiones en la estación.

Línea Exprés 100

Ahora se sirven 2 nuevas paradas:

  • "Le Petit Moulin" en Chapet
  • "Maison Blanche" en Orgeval
Nuevo esquema de tu línea Express 100
Nuevo esquema de tu línea Express 100

Nuevo esquema de tu línea Express 100

Líneas exprés A14

Tu línea A14 Express Les Mureaux - La Défense da servicio a nuevas paradas en Les Mureaux:

  • "Vigne Blanche" en dirección a La Défense
  • "Sablons" en dos direcciones.
Nuevo diagrama de tu línea A14 Les Mureaux - La Défense
Nuevo diagrama de tu línea A14 Les Mureaux - La Défense

Nuevo diagrama de tu línea A14 Les Mureaux - La Défense

Finalmente, se harán ajustes en la línea A14 Verneuil Express, con cambios en ciertos trayectos y ajustes en los tiempos de viaje, para mejorar la regularidad.

Los nuevos horarios de tus líneas pueden consultarse en la sección Movimientos de Rueda del portal Île-de-France Mobilités.

¡Buen viaje con nuestras líneas!

Noticias similares