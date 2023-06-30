Trabajo en la estación de Savigny-le-Temple este verano

A partir del 24 de julio, la estación de autobuses de Savigny-le-Temple estará cerrada. Las paradas de autobús se están trasladando durante la duración de las obras.

Este verano, la estación de autobuses será renovada para ser accesible para todos. Durante el periodo de trabajo, las líneas del territorio de Sénart se extenderán en 5 polos diferentes:

El poste del Ayuntamiento:
Se instalarán dos paradas temporales a lo largo del ayuntamiento en el nuevo emplazamiento, accesibles en 4 minutos desde la estación.
La primera parada será para las salidas de las líneas 32 y 31 en dirección a Lieusaint-Point de Vue
El segundo frente será para las llegadas de la línea 33 y la línea 31 hacia la Gare de Cesson

El poste de Louise Michel:
También se instalará una parada temporal en la rue Louise Michel, donde se pueden encontrar los terminales de la línea 32, la parada de embarque de la línea 33 y en el
Vuelta al colegio en septiembre, línea 63.

El cúmulo de Jules Vallès:
Las salidas y llegadas de las líneas 34, 36 y 37 se pospondrán a las paradas temporales situadas en la rue Jules Vallès.

El grupo de Léon Blum:
Se instalará una parada temporal en la rue Léon Blum para acomodar la línea CPSF este verano y las líneas 61A y 62A al inicio del curso escolar en septiembre.

El clúster ZI Savigny Industrie:
Finalmente, la línea 50 saldrá y llegará a la parada temporal en la parada de ZI Savigny Industrie.

