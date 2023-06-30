Este verano, la estación de autobuses será renovada para ser accesible para todos. Durante el periodo de trabajo, las líneas del territorio de Sénart se extenderán en 5 polos diferentes:

El poste del Ayuntamiento:

Se instalarán dos paradas temporales a lo largo del ayuntamiento en el nuevo emplazamiento, accesibles en 4 minutos desde la estación.

La primera parada será para las salidas de las líneas 32 y 31 en dirección a Lieusaint-Point de Vue

El segundo frente será para las llegadas de la línea 33 y la línea 31 hacia la Gare de Cesson

El poste de Louise Michel:

También se instalará una parada temporal en la rue Louise Michel, donde se pueden encontrar los terminales de la línea 32, la parada de embarque de la línea 33 y en el

Vuelta al colegio en septiembre, línea 63.

El cúmulo de Jules Vallès:

Las salidas y llegadas de las líneas 34, 36 y 37 se pospondrán a las paradas temporales situadas en la rue Jules Vallès.

El grupo de Léon Blum:

Se instalará una parada temporal en la rue Léon Blum para acomodar la línea CPSF este verano y las líneas 61A y 62A al inicio del curso escolar en septiembre.

El clúster ZI Savigny Industrie:

Finalmente, la línea 50 saldrá y llegará a la parada temporal en la parada de ZI Savigny Industrie.