Noticias similares

Encuentra toda la información esencial sobre el refuerzo del servicio de autobuses de la línea 401

Para ofrecer un servicio de transporte adaptado a las necesidades de movilidad de los usuarios de la zona, se está realizando el refuerzo de la línea 401 (Versalles – Chantier <==> Gare Maurepas Village) con el doble de autobuses durante el día y servicios más tarde por la tarde, añadiendo 24 viajes diarios durante la semana, para facilitar los desplazamientos en horarios apropiados.  </==>

  • Mañana y noche: un autobús cada 15 minutos de lunes a viernes (en lugar de 20 minutos)
  • Durante el día: un autobús cada 30 minutos de lunes a sábado (en lugar de la hora, es decir, el doble!)
  • Por la noche: pasajes hasta las 22:00 de lunes a sábado (en lugar de las 21:00 hacia Maurepas)
