Un nuevo servicio nocturno para salidas garantizadas en la estación Plaisir-Grignon

A partir del lunes 8 de enero se establecerá un servicio de autobús vespertino desde la estación Plaisir-Grignon.

El autobús nocturno sustituye a las líneas habituales por la tarde

El principio es sencillo: sin reserva, todos pueden subir al autobús en la estación Plaisir-Grignon e indicar su parada en señal de señal (de la lista de paradas planificadas) al conductor, quien adapta su ruta según los clientes del vehículo.

Se garantizan 7 salidas:

Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 22:05: salida del autobús a las 22:10

Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 22:25: salida del autobús a las 22:40

Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 22:35: salida del autobús a las 22:40

Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 23:05: salida del autobús a las 23:10

Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 23:24: salida del autobús a las 23:35

Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 23:50: salida del autobús a las 0:00

Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 00:25: salida del autobús a las 00:35

El servicio opera de lunes a sábado.