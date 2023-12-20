¡Autobuses, incluso tarde por la noche!

¡Sal de noche, te traeremos de vuelta!

Un nuevo servicio nocturno para salidas garantizadas en la estación Plaisir-Grignon

A partir del lunes 8 de enero se establecerá un servicio de autobús vespertino desde la estación Plaisir-Grignon.

El autobús nocturno sustituye a las líneas habituales por la tarde

El principio es sencillo: sin reserva, todos pueden subir al autobús en la estación Plaisir-Grignon e indicar su parada en señal de señal (de la lista de paradas planificadas) al conductor, quien adapta su ruta según los clientes del vehículo.

Se garantizan 7 salidas:

  • Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 22:05: salida del autobús a las 22:10
  • Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 22:25: salida del autobús a las 22:40
  • Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 22:35: salida del autobús a las 22:40
  • Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 23:05: salida del autobús a las 23:10
  • Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 23:24: salida del autobús a las 23:35
  • Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 23:50: salida del autobús a las 0:00
  • Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 00:25: salida del autobús a las 00:35

El servicio opera de lunes a sábado.

Mapa del autobús vespertino Plaisir-Grignon

CÓMO USAR

  • En la estación Plaisir-Grignon, me subo a los autobuses
  • Valido mi entrada
  • Le digo al conductor mi parada de descenso (de la lista de paradas de descenso planificadas)
  • El conductor adapta su itinerario según las peticiones de los pasajeros

Este servicio opera sin reserva previa y se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités.

Folleto Plaisir-Grignon Autobús Nocturno

