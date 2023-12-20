Un nuevo servicio nocturno para salidas garantizadas en la estación Plaisir-Grignon
A partir del lunes 8 de enero se establecerá un servicio de autobús vespertino desde la estación Plaisir-Grignon.
El autobús nocturno sustituye a las líneas habituales por la tarde
El principio es sencillo: sin reserva, todos pueden subir al autobús en la estación Plaisir-Grignon e indicar su parada en señal de señal (de la lista de paradas planificadas) al conductor, quien adapta su ruta según los clientes del vehículo.
Se garantizan 7 salidas:
- Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 22:05: salida del autobús a las 22:10
- Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 22:25: salida del autobús a las 22:40
- Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 22:35: salida del autobús a las 22:40
- Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 23:05: salida del autobús a las 23:10
- Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 23:24: salida del autobús a las 23:35
- Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 23:50: salida del autobús a las 0:00
- Llegada del tren N a la estación Plaisir-Grignon desde París a las 00:25: salida del autobús a las 00:35
El servicio opera de lunes a sábado.
Mapa del autobús vespertino Plaisir-Grignon
CÓMO USAR
- En la estación Plaisir-Grignon, me subo a los autobuses
- Valido mi entrada
- Le digo al conductor mi parada de descenso (de la lista de paradas de descenso planificadas)
- El conductor adapta su itinerario según las peticiones de los pasajeros
Este servicio opera sin reserva previa y se aceptan todos los billetes de transporte de la red Île-de-France Mobilités.