Del 14 de julio al 17 de agosto de 2025 inclusive, ¡las líneas del territorio del Sena Grand Orly cambian a horarios de verano!

Comprometidos con el respeto al medio ambiente, los horarios también contemplan las vacaciones de la empresa. Consulta los horarios de tus líneas para el periodo de verano en los siguientes canales:

La web de Île-de-France Mobilités bajo el apartado Desplazamiento > autobús > horarios e introduzca el número de línea

En la aplicación Île-de-France Mobilités

En los puntos de parada

En nuestro centro de atención al cliente en el 0800 10 20 20

A continuación encontrarás los horarios de tus líneas para el periodo de verano de 2025.