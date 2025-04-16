Del 21 al 28 de abril de 2025, tu territorio de Roissy Est organiza un concurso para celebrar el primer aniversario de la renumeración de las líneas de autobús.

Para participar:

Haz clic en el siguiente enlace: enlace

Rellena tus datos de contacto (apellido, nombre, dirección de correo electrónico)

Responde correctamente a todas las preguntas

¡Los 3 ganadores serán seleccionados al azar entre los participantes que hayan respondido correctamente todas las preguntas! ¡Ganarán regalos!

Los ganadores serán contactados por correo electrónico la semana del 28 de abril para saber cómo recoger su premio.