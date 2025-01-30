Del 3 al 9 de febrero de 2025, vuestro territorio organiza un concurso en colaboración con el Centro Comercial Aéroville.
Para participar:
- Haz clic en el siguiente enlace: enlace
- Rellena tus datos de contacto (apellido, nombre, dirección de correo electrónico)
- Responder correctamente a las preguntas
¡Se sortearán 2 participantes al azar para ganar una tarjeta regalo valorada en 80 € cada uno!
Los dos ganadores serán contactados por correo electrónico el 9 de febrero y podrán recoger su tarjeta regalo directamente en la recepción del Centro Comercial Aéroville.