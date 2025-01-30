Del 3 al 9 de febrero de 2025, vuestro territorio organiza un concurso en colaboración con el Centro Comercial Aéroville.

Para participar:

Haz clic en el siguiente enlace: enlace

Rellena tus datos de contacto (apellido, nombre, dirección de correo electrónico)

Responder correctamente a las preguntas

¡Se sortearán 2 participantes al azar para ganar una tarjeta regalo valorada en 80 € cada uno!

Los dos ganadores serán contactados por correo electrónico el 9 de febrero y podrán recoger su tarjeta regalo directamente en la recepción del Centro Comercial Aéroville.