¡Del 7 de julio al 24 de agosto de 2025 inclusive, algunas líneas cambiarán a horarios de verano!
Comprometidos con el respeto al medio ambiente, te ofrecemos la oportunidad de consultar tus horarios para el periodo de verano exclusivamente en línea:
- La web de Île-de-France Mobilités > Info > Noticias > Seine et Marne > Roissy Est
- En la aplicación Île-de-France Mobilités
- En los puntos de parada
- En nuestro centro de atención al cliente en: 0800 10 20 20
A continuación encontrarás los horarios de tus líneas para el periodo de verano de 2025: