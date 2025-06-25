¡Tus horarios de verano 100% digitales, ya disponibles!

Consulta los horarios de verano de tus líneas en el territorio de Roissy East, válidos del 7 de julio al 24 de agosto de 2025.

¡Del 7 de julio al 24 de agosto de 2025 inclusive, algunas líneas cambiarán a horarios de verano!

Comprometidos con el respeto al medio ambiente, te ofrecemos la oportunidad de consultar tus horarios para el periodo de verano exclusivamente en línea:

  • La web de Île-de-France Mobilités > Info > Noticias > Seine et Marne > Roissy Est
  • En la aplicación Île-de-France Mobilités
  • En los puntos de parada
  • En nuestro centro de atención al cliente en: 0800 10 20 20

A continuación encontrarás los horarios de tus líneas para el periodo de verano de 2025:

Línea 2101

Línea 2103

Línea 2104

Línea 2107

Línea 2108

Línea 2109

Línea 2111

Línea 2117

Línea 2120

Línea 2122

Línea 2129

Línea 2130

