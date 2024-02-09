¡Juega y gana este Día de San Valentín!

Del 9 al 18 de febrero de 2024, con motivo de San Valentín, intenta ganar una caja romántica respondiendo a nuestro concurso de "Parejas Famosas"!

Para jugar es muy sencillo:

Haz clic en el enlace del quiz que aparece a continuación Responder preguntas No olvides introducir tu dirección de correo electrónico

¡El ganador será seleccionado al azar de las respuestas correctas!

El juego estará abierto del 9 al 18 de febrero de 2024 inclusive, y las reglas del juego están disponibles al final de la página.