Juega y gana en San Valentín

Del 9 al 18 de febrero de 2024, intenta ganar una caja romántica haciendo nuestro concurso.

Operación San Valentín

¡Juega y gana este Día de San Valentín!

Del 9 al 18 de febrero de 2024, con motivo de San Valentín, intenta ganar una caja romántica respondiendo a nuestro concurso de "Parejas Famosas"!

Para jugar es muy sencillo:

  1. Haz clic en el enlace del quiz que aparece a continuación
  2. Responder preguntas
  3. No olvides introducir tu dirección de correo electrónico

¡El ganador será seleccionado al azar de las respuestas correctas!

El juego estará abierto del 9 al 18 de febrero de 2024 inclusive, y las reglas del juego están disponibles al final de la página.

Haz clic aquí para jugar nuestro concurso

Reglas del juego del Día de San Valentín

