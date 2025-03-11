Nuevo en la línea 5144

A partir del 24 de marzo de 2025, la línea 5144 dará servicio a la parada "Avenue de la Pyramide" en Voisins-le-Bretonneux en ambos sentidos.

Nuevo servicio

Enlace entre el distrito Remise y la estación de tren de Saint-Quentin-en-Yvelines en 10 minutos.

De lunes a viernes: por la mañana, un autobús cada 30 minutos durante la hora punta entre las 6 y las 8 de la mañana.

Por la tarde, un autobús cada hora entre las 17:30 y las 19:00.

No dudes en visitar la página web del IDFM para consultar los horarios.