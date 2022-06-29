Cambios en el servicio hacia Aubergenville – Elisabethville – Flins-sur-Seine

Para simplificar la oferta y garantizar un mejor servicio a los usuarios:

· Línea 40: Circuit urbain Reine Astrid – Clinique – Collège A Rimbaud – Bois Bodin – Reine Astrid

· Línea 41: Circuito urbano Gare d'Aubergenville-Elisabethville – Bois Bodin – centro comercial Accosta – Clinique – Gare d'Aubergenville-Elisabethville

La línea 41 completa la oferta de la línea 40 en el mismo circuito. La línea 40 irá en una dirección y la línea 41 en la otra para acercarte más rápido a tus destinos.

La parada comercial Bois Bodin / Centre está servida por las líneas 40 y 41 para asegurar la conexión con la zona comercial de Flins-sur-Seine de 9:00 a 21:22.

Para apoyar este desarrollo, también se está reforzando la oferta de transporte. De lunes a viernes, contarás con 13 viajes diurnos adicionales y 5 salidas en el autobús nocturno desde la estación hasta la parada que elijas. Fines de semana: Los sábados se montan 26 pasajes adicionales + 6 autobuses nocturnos, así como una nueva oferta los domingos.

· Línea 42: Circuito urbano desde/hacia la estación Aubergenville-Elisabethville vía Elisabethville

La línea 42 amplía sus servicios hasta la estación Aubergenville-Elisabethville para aprovechar la conexión con la línea J de la red ferroviaria desde/hacia la Gare Saint-Lazare y las líneas de autobús 40, 41 y 43.

· Línea 43: Circuito urbano desde/hacia la estación Aubergenville-Elisabethville vía Flins-sur-Seine

Se propone una nueva ruta para ofrecerle un mejor servicio en el municipio de Flins-sur-Seine. Aprovecha la nueva parada en el Centre Commercial / Route Renault, que refuerza el acceso a la zona comercial, y la nueva parada Hôtel d'Agglomération que sirve a la zona de Chevries.