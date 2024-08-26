Noticias similares

Nuevo en tus líneas 431, 449 y 451

¡A partir del 16 de septiembre, vuestras líneas cambian!

A partir del 16 de septiembre de 2024, tus líneas 431, 449 y 451 cambiarán con:

  • La extensión de la línea 431 hasta el centro comercial Santeny.
  • Un nuevo servicio al Lycée Guillaume Budé con la línea 449.
  • Una oferta reforzada los domingos en la línea 451 con un autobús cada hora.
  • La integración de la desviación de la línea 451 en su itinerario
Mapa de la línea 431

Consulta el horario de la línea 431 desde el 16 de septiembre de 2024 haciendo clic AQUÍ

Mapa de la línea 449

Consulta los horarios de la línea 449 a partir del 16 de septiembre de 2024 haciendo clic AQUÍ

Mapa de la línea 451

Consulta los horarios de la línea 451 desde el 16 de septiembre de 2024 haciendo clic AQUÍ

Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas

Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.

Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.

