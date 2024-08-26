Noticias similares

A partir del 16 de septiembre de 2024, tus líneas 431, 449 y 451 cambiarán con:
- La extensión de la línea 431 hasta el centro comercial Santeny.
- Un nuevo servicio al Lycée Guillaume Budé con la línea 449.
- Una oferta reforzada los domingos en la línea 451 con un autobús cada hora.
- La integración de la desviación de la línea 451 en su itinerario
Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas
Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.
Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.