Las líneas 3 y 4 están simplificadas
En la línea 3:
- Las paradas "Lachenal" y "Fernand Sastre" se transfieren a la línea 4
- Las paradas "Groupe scolaire Manureva" y "Suzanne Lenglen" se transfieren a la línea 7001 SCO
En dirección a "Château", la línea 3 solo circulará por la mañana de 6:30 a 12:30 de lunes a viernes y los sábados de 8:30 a 13:30
En dirección a "Centro Comercial", solo funcionará por la tarde de 12:30 a 18:30 de lunes a viernes y los sábados de 13:30 a 18:00
En la línea 4:
- La parada "Collège Camille Claudel" se traslada a las líneas 3 y 7001 SCO
- La parada "Clos Guinault" se traslada a la línea 3
Las líneas 22 y 23 sirven al ecodistrito del Arboreto
- Un nuevo acceso al ecodistrito del Arboreto de Chanteloup en Moissy-Cramayel
- Una conexión directa con el RER D en la estación de Lieusaint y con el centro de la ciudad de Moissy-Cramayel
- Un autobús cada 10 minutos de lunes a viernes de 6 a.m. a 10 a.m. y de 3 p.m. a 8:30 p.m., y cada 30 minutos de 10:30 a.m. a 2:30 p.m. Los fines de semana, hay un autobús cada 30 minutos los sábados de 5 a.m. a 10 p.m. y cada hora los domingos de 10 a.m. a 9:30 p.m.
La línea 50 te lleva a Carré Sénart
- Un nuevo acceso al centro comercial Carré Sénart
- Una conexión conveniente con el RER D en las estaciones de Evry-Courcouronnes y Lieusaint
- Una ruta simplificada con servicio sistemático a la parada "Fossés neufs" en Tigéry
- La parada "SAFRAN Temps des Cerises" ya no se atiende. Puedes consultar la parada "Hôpital Sud Francilien" en la línea 402
La línea 51 se está reforzando con una oferta en el parque empresarial A5-Sénart los sábados
- Una nueva oferta de sábado para el parque empresarial A5-Sénart en los municipios de Moissy-Cramayel y Réau, con conexión al RER D en la estación de Lieusaint
- Disfruta de 4 viajes ida y vuelta los sábados en conexión con el RER D en la estación de Lieusaint