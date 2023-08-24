Las líneas 3 y 4 están simplificadas

En la línea 3:

Las paradas "Lachenal" y "Fernand Sastre" se transfieren a la línea 4

Las paradas "Groupe scolaire Manureva" y "Suzanne Lenglen" se transfieren a la línea 7001 SCO

En dirección a "Château", la línea 3 solo circulará por la mañana de 6:30 a 12:30 de lunes a viernes y los sábados de 8:30 a 13:30

En dirección a "Centro Comercial", solo funcionará por la tarde de 12:30 a 18:30 de lunes a viernes y los sábados de 13:30 a 18:00

En la línea 4: