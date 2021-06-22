Noticias similares

La oferta de autobuses en verano se refuerza con solo 5 semanas de servicio restringido en lugar de 8, y la reanudación del tráfico completo a partir del 22 de agosto de 2021.
> El horario de verano se adaptó a los nuevos estilos de vida de los residentes de Île-de-France con la implementación el 19 de julio.
Los horarios de verano adaptados a la caída del tráfico durante las fiestas solo se aplicarán a partir del 19 de julio, y la oferta completa de tráfico se reanudará a partir del 23 de agosto de 2021.
Los pasajeros podrán seguir aprovechando la oferta de tráfico completo hasta el 18 de julio. Desde el final de las clases, el 6 de julio, no se ofrecerán excursiones específicamente para centros escolares.
> Cambios en el servicio hacia la estación de Lagny-Thorigny
- Línea 04 - estación Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Dampmart: Aplazamiento del servicio Intermarché desde Thorigny-sur-Marne hasta la parada "Hauts de Vallières" en la línea 15
- Línea 07 - estación Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Pomponne / Pomponnette: adición de una salida a las 21:00 desde la estación Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) hacia Pomponne de lunes a sábado.
- Línea 15 - estación Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Claye-Souilly: traslado del servicio a la Île-de-Loisirs de Jablines (los miércoles y sábados entre abril y septiembre) al Transport à la Demande de Marne-la-Vallée, que opera todo el año
> Un enlace simplificado entre Lagny-sur-Marne <> y la estación Marne-la-Vallée Chessy y un servicio reforzado a Lagny
Las rutas de las líneas 23 y 37 han sido rediseñadas para simplificar la oferta y garantizar mejores conexiones entre distritos para los usuarios:
- Línea 23 - Estación Lagny Thorigny <> Estación Marne-la-Vallée Chessy Nord
La línea 23 tendrá una única ruta entre la Gare de Lagny Thorigny y la Gare de Mare-la-Vallée Chessy Nord, y el servicio a la parada Canada, Imprimerie y Cimetière se transferirá a la línea 37.
La parada Artisans se trasladará por la RD934 hacia la Gare de MLV Chessy. Permitirá conexiones con las líneas 24 y 43.
Para apoyar esta mejora, también se reforzará la oferta de transporte:
Entre semana, 1 salida adicional desde la estación Marne-la-Vallée Chessy Nord entre las 15:00 y las 16:00; fines de semana y festivos: 1 salida adicional desde la estación de Lagny Thorigny a las 18:30; 2 salidas adicionales desde la estación de tren Marne-la-Vallée Chessy Nord entre las 13:00 y las 18:00
- Líneas 37a y 37b - estación Lagny Thorigny <> estación Lagny Thorigny vía Lagny-sur-Marne y St-Thibault-des-Vignes
Las líneas 37a y 37b se extenderán hasta la estación de Lagny Thorigny (conexión con la Línea P hacia/desde la Gare de l'Est y las líneas 02-21-23-25-26-29-42). Saldrán desde el andén de la línea 29.
Darán servicio a las paradas Canada, Imprimerie y Cimetière de Lagny (anteriormente en la línea 23), pero también a la Zona Industrial de Lagny con el servicio a las paradas (Aureau, La Pointe y Sodis).
Una nueva oferta atractiva de lunes a domingo con:
* Refuerzo de la oferta durante todo el día (frecuencia de 30 minutos) en el 37A por la tarde y el 37B por la mañana
* autobuses + temprano y + a altas horas de la noche en la 37A y por la mañana en la 37B
- Línea 21 - Estación Lagny Thorigny <> Estación Torcy
La salida de las 11:00 a.m. desde la estación Lagny Thorigny, que normalmente opera los miércoles y viernes, ahora funcionará de lunes a viernes.
> Adaptaciones en las líneas 34, 35 y 43
- Línea 34 - Estación Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Estación Val d'Europe / Línea 35 - Estación Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Magny-le-Hongre / Bailly-Romainvilliers / Línea 43 - estación Marne-la-Vallée Estación Chessy Nord <> Estación Val d'Europe
En la línea 34, puedes beneficiarte de 4 salidas adicionales entre semana a partir del 23 de agosto.
Tras el aplazamiento de la aplicación de los horarios de verano, la línea 35 se suspenderá solo durante 5 semanas, del 19 de julio al 22 de agosto, y se adaptará la oferta de las líneas 34 y 43. Los usuarios de Magny-le-Hongre y Bailly-Romainviliers podrán cambiar a las líneas 34 o 59
> Servicio simplificado a las escuelas desde el 2 de septiembre de 2021
Para ofrecer servicios sencillos y comprensibles, se han realizado cambios en ciertas líneas:
El servicio al complejo escolar privado St-Laurent La Paix Notre Dame en Lagny-sur-Marne desde los municipios de: Brou-sur-Chantereine, Bussy-St-Martin, Champs-sur-Marne, Chelles, Conches-sur-Gondoire, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Gournay-sur-Marne, Guermantes, Pontault-Combault, Noisiel, St-Thibault-des-Vignes, Torcy y Vaires-sur-Marne, se transfiere a las siguientes líneas en dirección al complejo escolar:
- Línea 20a - Chelles les Martyrs, <> Brou-sur-Chantereine, <> Vaires-sur-Marne <> , St-Thibault-des-Vignes
- Línea 20b - Gournay Eglise <> Champs-sur-Marne Matteotti
- Línea 20c - Champs-sur-Marne, Château <> Noisiel <> , St-Thibault-des-Vignes, <> Bussy-St-Martin <> , Guermantes <> , Conches-sur-Gondoire
- Línea 20d - Noisiel Les Provinces <> Torcy <> St-Thibault-des-Vignes
- Línea 20e - Pontault-Combault, Place Beilstein <> , Emerainville <> , Croissy, Beaubourg
El horario de apertura permanece sin cambios.
Los servicios a las escuelas de Bussy-St-Georges (Place du Clos y Lycée Martin Luther King) desde la estación Val d'Europe / Jossigny se transfieren de la línea 44 a la línea 46. El horario de apertura permanece sin cambios.
> Itinerarios rediseñados y una oferta adaptada en el sector noreste de Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)
- Línea 06 - desde Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Gare d'Esbly
Una ruta nueva, más sencilla y directa
* 2 terminales únicas: estación Marne-la-Vallée Chessy y estación Esbly
* Una ruta más legible en ambas direcciones con la eliminación de la parada de Oustal (aplazamiento de la parada de Corbie)
Una oferta más legible
* un horario simplificado
* mejoras en las conexiones de autobús/tren en la estación de Esbly * adaptación a los nuevos horarios de entrada/salida del instituto Louis Braille en Coupvray
- Línea 14- Jablines Île-de-Loisirs <> Gare d'Esbly <> St-Germain-sur-Morin Collège Stéphane Hessel
La línea 14 se une con la línea 07 con una única ruta desde la Île de Loisirs de Jablines hasta St-Germain-sur-Morin.
La oferta de la línea se refuerza así:
* autobuses + temprano, + tarde y en hora punta en la ruta Gare d'Esbly <> St-Germain sur Morin
* autobuses + temprano y durante el día desde la estación de Esbly hasta Jablines
* autobuses extra durante la hora punta y + a altas horas de la noche desde Jablines hasta Gare d'Esbly
* una adaptación a los nuevos horarios de entrada/salida del instituto Louis Braille en Coupvray
- Ruta 24 - Jablines Île-de-Loisirs <> Estación de tren Marne-la-Vallée Chessy Nord
La oferta actual de fin de semana será durante todo el año (1 viaje ida y vuelta), actualmente solo funcionan de abril a octubre.
- Línea 57 Gare d'Esbly <> Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord
La línea 57 ofrecerá:
* una oferta ajustada y cadenciada
* mejoró de las conexiones entre autobús y tren en la estación
* una adaptación a los nuevos horarios de entrada/salida del instituto Louis Braille en Coupvray
- Línea 60 - Quincy-Voisins Philo <> Gare de Val d'Europe
Una nueva ruta para estar lo más cerca posible de los usuarios:
* nuevas paradas en Quincy-Voisins, Demi-Lune y Prés Longs hacia Quincy-Voisins Philo (conexión con la línea 19, Gare de Marne, la vallée, Chessy, <> Gare de Meaux)
* Parada de Braunston cancelada por dificultad para cruzar la carretera (aplazamiento para la parada de la Mairie)
> Las líneas 22 y 27 se vuelven accesibles para todos
- Línea 22 estación Bussy-St-Georges <> estación Val d'Europe / Línea 27 - estación Bussy-St-Georges <> Ferrières-en-Brie
Las líneas 22 y 27 serán ahora accesibles para usuarios en silla de ruedas gracias a la accesibilidad del +70% de las paradas y al equipamiento de todos los autobuses asignados a estas líneas.
> ¡Tu servicio de transporte reactivo a la demanda también está evolucionando!
El servicio de transporte Demand-Responsive en Marne-la-Vallée es una de las 5 razones para viajar que complementan la red de autobuses cuando no está en funcionamiento:
- Gare Soirée : desde las estaciones de: Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord
- Estación de tren Día : desde/hacia las estaciones de: Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord
- Isla de Ocio Jablines
- Grand Hôpital de l'Est Francilien, sitio MLV
- Mercados en Lagny-sur-Marne y Magny-le-Hongre
NEW, a partir del 19 de julio, el viaje hacia/desde el Grand Hôpital de l'Est Francilien, Marne-la-Vallée, será posible, mediante reserva, de lunes a domingo con un horario ampliado.
> Autobuses nuevos y más respetuosos con el medio ambiente
17 autobuses de GNC (gas natural comprimido) aparecerán antes de finales de 2021.
Propiedades del gas natural:
Compuesto por 97% de metano + nitrógeno + hidrocarburos > inodoro, incoloro y no tóxico
Perfumado con THT (TetraHidroTiofeno):
* Detectable por una nariz promedio por un 1% de gas en el aire
* Concentración inyectada en la red Gaz de France 25mg/m3
* Densidad de gas: 0,6 (más ligera que el aire)
En esta ocasión, los 2 depósitos de autobuses situados en Lagny-sur-Marne y Bailly-Romainvilliers están equipados con nuevas estaciones de carga.
¡Te deseamos un gran verano en nuestras líneas!
Encuentra toda la información sobre la nueva oferta (horarios, mapas) en:
>> La aplicación Île-de-France Mobilités, en Apple Store, Android o la web iledefrance-mobilites.fr/
>> La aplicación TàD de Île-de-France Mobilités TàD, en Apple Store, Android o en la web de tad.idfmobilites.fr/.
>> En nuestro punto de información de autobuses en la estación Lagny Thorigny
Por teléfono al 01 60 07 94 70 de lunes a sábado de 6:30 a 20:00
>> @MLV_IDFM Twitter