Noticias similares

> El horario de verano se adaptó a los nuevos estilos de vida de los residentes de Île-de-France con la implementación el 19 de julio.

Los horarios de verano adaptados a la caída del tráfico durante las fiestas solo se aplicarán a partir del 19 de julio, y la oferta completa de tráfico se reanudará a partir del 23 de agosto de 2021.

Los pasajeros podrán seguir aprovechando la oferta de tráfico completo hasta el 18 de julio. Desde el final de las clases, el 6 de julio, no se ofrecerán excursiones específicamente para centros escolares.

> Cambios en el servicio hacia la estación de Lagny-Thorigny

Línea 04 - estación Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Dampmart: Aplazamiento del servicio Intermarché desde Thorigny-sur-Marne hasta la parada "Hauts de Vallières" en la línea 15

Aplazamiento del servicio Intermarché desde Thorigny-sur-Marne hasta la parada "Hauts de Vallières" en la línea 15 Línea 07 - estación Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Pomponne / Pomponnette: adición de una salida a las 21:00 desde la estación Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) hacia Pomponne de lunes a sábado.

adición de una salida a las 21:00 desde la estación Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) hacia Pomponne de lunes a sábado. Línea 15 - estación Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Claye-Souilly: traslado del servicio a la Île-de-Loisirs de Jablines (los miércoles y sábados entre abril y septiembre) al Transport à la Demande de Marne-la-Vallée, que opera todo el año

> Un enlace simplificado entre Lagny-sur-Marne <> y la estación Marne-la-Vallée Chessy y un servicio reforzado a Lagny

Las rutas de las líneas 23 y 37 han sido rediseñadas para simplificar la oferta y garantizar mejores conexiones entre distritos para los usuarios:

Línea 23 - Estación Lagny Thorigny <> Estación Marne-la-Vallée Chessy Nord

La línea 23 tendrá una única ruta entre la Gare de Lagny Thorigny y la Gare de Mare-la-Vallée Chessy Nord, y el servicio a la parada Canada, Imprimerie y Cimetière se transferirá a la línea 37.

La parada Artisans se trasladará por la RD934 hacia la Gare de MLV Chessy. Permitirá conexiones con las líneas 24 y 43.

Para apoyar esta mejora, también se reforzará la oferta de transporte:

Entre semana, 1 salida adicional desde la estación Marne-la-Vallée Chessy Nord entre las 15:00 y las 16:00; fines de semana y festivos: 1 salida adicional desde la estación de Lagny Thorigny a las 18:30; 2 salidas adicionales desde la estación de tren Marne-la-Vallée Chessy Nord entre las 13:00 y las 18:00

Líneas 37a y 37b - estación Lagny Thorigny <> estación Lagny Thorigny vía Lagny-sur-Marne y St-Thibault-des-Vignes

Las líneas 37a y 37b se extenderán hasta la estación de Lagny Thorigny (conexión con la Línea P hacia/desde la Gare de l'Est y las líneas 02-21-23-25-26-29-42). Saldrán desde el andén de la línea 29.

Darán servicio a las paradas Canada, Imprimerie y Cimetière de Lagny (anteriormente en la línea 23), pero también a la Zona Industrial de Lagny con el servicio a las paradas (Aureau, La Pointe y Sodis).

Una nueva oferta atractiva de lunes a domingo con:

* Refuerzo de la oferta durante todo el día (frecuencia de 30 minutos) en el 37A por la tarde y el 37B por la mañana

* autobuses + temprano y + a altas horas de la noche en la 37A y por la mañana en la 37B

Línea 21 - Estación Lagny Thorigny <> Estación Torcy

La salida de las 11:00 a.m. desde la estación Lagny Thorigny, que normalmente opera los miércoles y viernes, ahora funcionará de lunes a viernes.

> Adaptaciones en las líneas 34, 35 y 43

Línea 34 - Estación Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Estación Val d'Europe / Línea 35 - Estación Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Magny-le-Hongre / Bailly-Romainvilliers / Línea 43 - estación Marne-la-Vallée Estación Chessy Nord <> Estación Val d'Europe

En la línea 34, puedes beneficiarte de 4 salidas adicionales entre semana a partir del 23 de agosto.

Tras el aplazamiento de la aplicación de los horarios de verano, la línea 35 se suspenderá solo durante 5 semanas, del 19 de julio al 22 de agosto, y se adaptará la oferta de las líneas 34 y 43. Los usuarios de Magny-le-Hongre y Bailly-Romainviliers podrán cambiar a las líneas 34 o 59

> Servicio simplificado a las escuelas desde el 2 de septiembre de 2021

Para ofrecer servicios sencillos y comprensibles, se han realizado cambios en ciertas líneas:

El servicio al complejo escolar privado St-Laurent La Paix Notre Dame en Lagny-sur-Marne desde los municipios de: Brou-sur-Chantereine, Bussy-St-Martin, Champs-sur-Marne, Chelles, Conches-sur-Gondoire, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Gournay-sur-Marne, Guermantes, Pontault-Combault, Noisiel, St-Thibault-des-Vignes, Torcy y Vaires-sur-Marne, se transfiere a las siguientes líneas en dirección al complejo escolar:

Línea 20a - Chelles les Martyrs, <> Brou-sur-Chantereine, <> Vaires-sur-Marne <> , St-Thibault-des-Vignes

Línea 20b - Gournay Eglise <> Champs-sur-Marne Matteotti

Línea 20c - Champs-sur-Marne, Château <> Noisiel <> , St-Thibault-des-Vignes, <> Bussy-St-Martin <> , Guermantes <> , Conches-sur-Gondoire

Línea 20d - Noisiel Les Provinces <> Torcy <> St-Thibault-des-Vignes

Línea 20e - Pontault-Combault, Place Beilstein <> , Emerainville <> , Croissy, Beaubourg

El horario de apertura permanece sin cambios.

Los servicios a las escuelas de Bussy-St-Georges (Place du Clos y Lycée Martin Luther King) desde la estación Val d'Europe / Jossigny se transfieren de la línea 44 a la línea 46. El horario de apertura permanece sin cambios.

> Itinerarios rediseñados y una oferta adaptada en el sector noreste de Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)

Línea 06 - desde Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Gare d'Esbly

Una ruta nueva, más sencilla y directa

* 2 terminales únicas: estación Marne-la-Vallée Chessy y estación Esbly

* Una ruta más legible en ambas direcciones con la eliminación de la parada de Oustal (aplazamiento de la parada de Corbie)

Una oferta más legible

* un horario simplificado

* mejoras en las conexiones de autobús/tren en la estación de Esbly * adaptación a los nuevos horarios de entrada/salida del instituto Louis Braille en Coupvray

Línea 14- Jablines Île-de-Loisirs <> Gare d'Esbly <> St-Germain-sur-Morin Collège Stéphane Hessel

La línea 14 se une con la línea 07 con una única ruta desde la Île de Loisirs de Jablines hasta St-Germain-sur-Morin.

La oferta de la línea se refuerza así:

* autobuses + temprano, + tarde y en hora punta en la ruta Gare d'Esbly <> St-Germain sur Morin

* autobuses + temprano y durante el día desde la estación de Esbly hasta Jablines

* autobuses extra durante la hora punta y + a altas horas de la noche desde Jablines hasta Gare d'Esbly

* una adaptación a los nuevos horarios de entrada/salida del instituto Louis Braille en Coupvray

Ruta 24 - Jablines Île-de-Loisirs <> Estación de tren Marne-la-Vallée Chessy Nord

La oferta actual de fin de semana será durante todo el año (1 viaje ida y vuelta), actualmente solo funcionan de abril a octubre.

Línea 57 Gare d'Esbly <> Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord

La línea 57 ofrecerá:

* una oferta ajustada y cadenciada

* mejoró de las conexiones entre autobús y tren en la estación

* una adaptación a los nuevos horarios de entrada/salida del instituto Louis Braille en Coupvray

Línea 60 - Quincy-Voisins Philo <> Gare de Val d'Europe

Una nueva ruta para estar lo más cerca posible de los usuarios:

* nuevas paradas en Quincy-Voisins, Demi-Lune y Prés Longs hacia Quincy-Voisins Philo (conexión con la línea 19, Gare de Marne, la vallée, Chessy, <> Gare de Meaux)

* Parada de Braunston cancelada por dificultad para cruzar la carretera (aplazamiento para la parada de la Mairie)

> Las líneas 22 y 27 se vuelven accesibles para todos

Línea 22 estación Bussy-St-Georges <> estación Val d'Europe / Línea 27 - estación Bussy-St-Georges <> Ferrières-en-Brie

Las líneas 22 y 27 serán ahora accesibles para usuarios en silla de ruedas gracias a la accesibilidad del +70% de las paradas y al equipamiento de todos los autobuses asignados a estas líneas.

> ¡Tu servicio de transporte reactivo a la demanda también está evolucionando!

El servicio de transporte Demand-Responsive en Marne-la-Vallée es una de las 5 razones para viajar que complementan la red de autobuses cuando no está en funcionamiento:

Gare Soirée : desde las estaciones de: Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord

: desde las estaciones de: Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord Estación de tren Día : desde/hacia las estaciones de: Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord

: desde/hacia las estaciones de: Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord Isla de Ocio Jablines

Grand Hôpital de l'Est Francilien , sitio MLV

, sitio MLV Mercados en Lagny-sur-Marne y Magny-le-Hongre

NEW, a partir del 19 de julio, el viaje hacia/desde el Grand Hôpital de l'Est Francilien, Marne-la-Vallée, será posible, mediante reserva, de lunes a domingo con un horario ampliado.

> Autobuses nuevos y más respetuosos con el medio ambiente

17 autobuses de GNC (gas natural comprimido) aparecerán antes de finales de 2021.

Propiedades del gas natural:

Compuesto por 97% de metano + nitrógeno + hidrocarburos > inodoro, incoloro y no tóxico

Perfumado con THT (TetraHidroTiofeno):

* Detectable por una nariz promedio por un 1% de gas en el aire

* Concentración inyectada en la red Gaz de France 25mg/m3

* Densidad de gas: 0,6 (más ligera que el aire)

En esta ocasión, los 2 depósitos de autobuses situados en Lagny-sur-Marne y Bailly-Romainvilliers están equipados con nuevas estaciones de carga.

¡Te deseamos un gran verano en nuestras líneas!

Encuentra toda la información sobre la nueva oferta (horarios, mapas) en:

>> La aplicación Île-de-France Mobilités, en Apple Store, Android o la web iledefrance-mobilites.fr/

>> La aplicación TàD de Île-de-France Mobilités TàD, en Apple Store, Android o en la web de tad.idfmobilites.fr/.

>> En nuestro punto de información de autobuses en la estación Lagny Thorigny

Por teléfono al 01 60 07 94 70 de lunes a sábado de 6:30 a 20:00

>> @MLV_IDFM Twitter