Institutos Saint-Exupéry y Rostand: ¡tiempo ahorrado para tus viajes!

A partir del 2 de septiembre de 2024, tus líneas 1, 4 y 71 evolucionarán, permitiéndote ahorrar hasta 1 hora de viaje para tus desplazamientos diarios a los institutos Saint Exupéry y Rostand en Mantes-la-Jolie.