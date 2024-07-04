Institutos Saint-Exupéry y Rostand: ¡tiempo ahorrado para tus viajes!

A partir del 2 de septiembre de 2024, tus líneas 1, 4 y 71 evolucionarán, permitiéndote ahorrar hasta 1 hora de viaje para tus desplazamientos diarios a los institutos Saint Exupéry y Rostand en Mantes-la-Jolie.

Rutas más directas a los institutos Saint-Exupéry y Rostand en Mantes-la-Jolie

¿Cuáles son los cambios?

Líneas 1 y 4

  • Rutas más directas reducen el tiempo de viaje a los institutos Saint Exupéry y Rostand en Mantes-la-Jolie.
  • Una conexión en la parada Géo André para llegar a la escuela Notre Dame.
  • Las rutas hacia el instituto Marcel Pagnol en Bonnières-sur-Seine permanecen sin cambios.

Horario: línea 1 para el inicio del curso escolar 2024-2025

Horario: línea 4 para el inicio del curso escolar 2024-2025

 

Línea 71

  • Nuevo servicio a la parada Mantes-la-Jolie Géo André a través de la estación de autobuses de Bonnières, permitiendo la conexión con la línea 75.

Horario: línea 71 para el inicio del curso escolar 2024-2025

Horario: línea 75 para el inicio del curso escolar 2024-2025

 

