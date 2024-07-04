¿Cuáles son los cambios?
Líneas 1 y 4
- Rutas más directas reducen el tiempo de viaje a los institutos Saint Exupéry y Rostand en Mantes-la-Jolie.
- Una conexión en la parada Géo André para llegar a la escuela Notre Dame.
- Las rutas hacia el instituto Marcel Pagnol en Bonnières-sur-Seine permanecen sin cambios.
Horario: línea 1 para el inicio del curso escolar 2024-2025
Horario: línea 4 para el inicio del curso escolar 2024-2025
Línea 71
- Nuevo servicio a la parada Mantes-la-Jolie Géo André a través de la estación de autobuses de Bonnières, permitiendo la conexión con la línea 75.
Horario: línea 71 para el inicio del curso escolar 2024-2025
Horario: línea 75 para el inicio del curso escolar 2024-2025
Sigue nuestras noticias en X: @Mantois_IDFM
Te deseamos un gran verano,
Nos vemos pronto en nuestras líneas,