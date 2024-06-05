Baludik, la app que te lleva a pasear

Publicado el

Lectura 1 min

¡Toma la línea 1515 para descubrir el patrimonio de tu territorio y aprovecha la ruta Plaine Vallée creada especialmente para ti!

¡Baludik, la app que te lleva a pasear!

Baludik es la aplicación que te permite sumergirte en el corazón de las investigaciones históricas, para descubrir las curiosidades de tu territorio.

¡Embarca en una aventura fantástica con familia o amigos!

¿Cómo funciona?

1. Descargar la app Baludik y seleccionar la ruta Enghien-les-Bains / Montmorency.

2. Comienza tu aventura en la línea 1515 en la estación de Enghien-les-Bains.

3. Repasa las diferentes etapas y resuelve los acertijos para aprender más sobre la historia de los lugares por los que pasas y entender mejor cómo funciona tu línea 1515.

¡Descárgate la app ahora!

Baludik en App Store
Baludik en Google Play