¡Baludik, la app que te lleva a pasear!
Baludik es la aplicación que te permite sumergirte en el corazón de las investigaciones históricas, para descubrir las curiosidades de tu territorio.
¡Embarca en una aventura fantástica con familia o amigos!
¿Cómo funciona?
1. Descargar la app Baludik y seleccionar la ruta Enghien-les-Bains / Montmorency.
2. Comienza tu aventura en la línea 1515 en la estación de Enghien-les-Bains.
3. Repasa las diferentes etapas y resuelve los acertijos para aprender más sobre la historia de los lugares por los que pasas y entender mejor cómo funciona tu línea 1515.
¡Descárgate la app ahora!