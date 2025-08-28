Estamos haciendo todo lo posible por superar estas dificultades, sin embargo, nos vemos obligados a cancelar algunas carreras.
Detalles de las interrupciones en tus líneas
Línea 1 - Estación de Sartrouville <> Estación de Argenteuil
Línea 3 - Estación de tren de Cormeilles, en París <> , Pont de Bezons
Línea 4 - estación Argenteuil de Houilles-Carrières-sur-Seine <>
Línea 6 -estación Houilles-Carrières-sur-Seine <> Estación Argenteuil
Línea 7 - estación Argenteuil <> Estación de tren de Enghien-les-Bains
Línea 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil
Línea 9 - Gare de Sartrouville <> , Gare d'Argenteuil
Línea 34 - Estación del mercado Montagnes Côteaux de Houilles-Carrières-sur-Seine <>
Línea B - estación Rueil-Malmaison <> estación Sartrouville
Línea G - Estación Vésinet-Le Pecq <> Estación Sartrouville
Pedimos disculpas por las molestias y le agradecemos su comprensión.