Desde el lunes 1 de septiembre, debido al deterioro de las condiciones operativas, se esperan interrupciones en sus líneas.

Estamos haciendo todo lo posible por superar estas dificultades, sin embargo, nos vemos obligados a cancelar algunas carreras.

Detalles de las interrupciones en tus líneas

Línea 1 - Estación de Sartrouville <> Estación de Argenteuil

Línea 3 - Estación de tren de Cormeilles, en París <> , Pont de Bezons

Línea 4 - estación Argenteuil de Houilles-Carrières-sur-Seine <>

Línea 6 -estación Houilles-Carrières-sur-Seine <> Estación Argenteuil

Línea 7 - estación Argenteuil <> Estación de tren de Enghien-les-Bains

Línea 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil

Línea 9 - Gare de Sartrouville <> , Gare d'Argenteuil

Línea 34 - Estación del mercado Montagnes Côteaux de Houilles-Carrières-sur-Seine <>

Línea B - estación Rueil-Malmaison <> estación Sartrouville

Línea G - Estación Vésinet-Le Pecq <> Estación Sartrouville

Pedimos disculpas por las molestias y le agradecemos su comprensión.