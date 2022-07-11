Desde el 1 de agosto, aprovecha el nuevo servicio nocturno, sin reserva, desde la estación de Étampes en la parada "Gaston Beau" : el autobús vespertino espera la llegada del RER C y deja al viajero en la parada más cercana a su domicilio, en las líneas 1 o 2.

Para ello, nada podría ser más sencillo; Todo lo que el pasajero tiene que hacer al subir al autobús le indica al conductor dónde se baja.

· Se ofrecen 2 salidas de lunes a viernes a las 22:40 y 23:40.

· El sábado se ofrecen 4 salidas: 21:10, 22:10, 23:10 y 00:10.

El Autobús de la Noche está abierto a todos: para usarlo, ¡con tu habitual billete de transporte regional es suficiente! (Pase Navigo, tarjeta Imagine R, billete T+...)