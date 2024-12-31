Creación de una parada temporal en Saint-Germain-en-Laye, cerca de las escuelas en el centro de la ciudad.

Se ha establecido una nueva parada temporal, "Place Royale / Gambetta", en Saint-Germain-en-Laye, solo para viajes desde Maisons-Laffitte. Esta nueva parada permite que los escolares que acudan a los colegios del centro de la ciudad (Roby, Debussy, Jeanne d'Albret y Saint-Erembert) ahorren tiempo.

En la otra dirección, las salidas desde Saint-Germain-en-Laye se mantienen en la parada habitual Gare de Saint-Germain-en-Laye.