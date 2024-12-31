Evolución de la línea 2 (Maisons-Laffitte <> , Saint-Germain-en-Laye) desde el 6 de enero de 2025

A partir del 6 de enero de 2025, la línea 2 se ampliará en horas valle y se adaptará a los trabajos realizados en el Boulevard Paymal en Le Mesnil-le-Roi durante todo 2025. Se han implementado varios cambios para facilitar y mejorar tus viajes, incluyendo paradas modificadas y trayectos adicionales por la tarde y a mediodía.

Desvío de la ruta debido a obras en el Boulevard Paymal en Le Mesnil-le-Roi

Debido a las obras que se realizarán en el Boulevard Paymal hasta diciembre de 2025, la línea 2 se desvía en ambas direcciones. Las paradas "Château du Val " y "Strasbourg Paymal" se cancelan y se trasladan a la parada "Strasbourg Curie". Esta desviación provoca tiempos de viaje más largos en tu línea

Ajustes en tus horarios para adaptarte mejor a tu ruta de desvío

Los horarios de tu línea se ajustan para tener en cuenta los tiempos adicionales de viaje relacionados con las obras. Además, para satisfacer mejor sus necesidades, las salidas de Maisons-Laffitte por la mañana se adelantan para respetar los horarios de ingreso de las escuelas.

Creación de una parada temporal en Saint-Germain-en-Laye, cerca de las escuelas en el centro de la ciudad.

Se ha establecido una nueva parada temporal, "Place Royale / Gambetta", en Saint-Germain-en-Laye, solo para viajes desde Maisons-Laffitte. Esta nueva parada permite que los escolares que acudan a los colegios del centro de la ciudad (Roby, Debussy, Jeanne d'Albret y Saint-Erembert) ahorren tiempo.

En la otra dirección, las salidas desde Saint-Germain-en-Laye se mantienen en la parada habitual Gare de Saint-Germain-en-Laye.

Nueva ruta al Lycée International desde Maisons-Laffitte

La ruta hasta el Lycée International desde Maisons-Laffitte se modifica por la mañana. La ruta pasará ahora por la Route du Pecq, el Quai Voltaire, la D186 y la N13. Así, cambió la dirección del servicio a las escuelas: el autobús servía las paradas de Notre-Dame, Leonardo da Vinci y luego el Lycée International.

Más autobuses fuera de hora punta y por la tarde

Para cubrir mejor sus necesidades de transporte, se crean tres viajes adicionales de ida y vuelta por la noche, hasta las 22:30, desde las estaciones de Maisons-Laffitte y Saint-Germain-en-Laye. Además, se han añadido pistas adicionales a mediodía.