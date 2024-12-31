Desvío de la ruta debido a obras en el Boulevard Paymal en Le Mesnil-le-Roi
Debido a las obras que se realizarán en el Boulevard Paymal hasta diciembre de 2025, la línea 2 se desvía en ambas direcciones. Las paradas "Château du Val " y "Strasbourg Paymal" se cancelan y se trasladan a la parada "Strasbourg Curie". Esta desviación provoca tiempos de viaje más largos en tu línea
Ajustes en tus horarios para adaptarte mejor a tu ruta de desvío
Los horarios de tu línea se ajustan para tener en cuenta los tiempos adicionales de viaje relacionados con las obras. Además, para satisfacer mejor sus necesidades, las salidas de Maisons-Laffitte por la mañana se adelantan para respetar los horarios de ingreso de las escuelas.
Creación de una parada temporal en Saint-Germain-en-Laye, cerca de las escuelas en el centro de la ciudad.
Se ha establecido una nueva parada temporal, "Place Royale / Gambetta", en Saint-Germain-en-Laye, solo para viajes desde Maisons-Laffitte. Esta nueva parada permite que los escolares que acudan a los colegios del centro de la ciudad (Roby, Debussy, Jeanne d'Albret y Saint-Erembert) ahorren tiempo.
En la otra dirección, las salidas desde Saint-Germain-en-Laye se mantienen en la parada habitual Gare de Saint-Germain-en-Laye.
Nueva ruta al Lycée International desde Maisons-Laffitte
La ruta hasta el Lycée International desde Maisons-Laffitte se modifica por la mañana. La ruta pasará ahora por la Route du Pecq, el Quai Voltaire, la D186 y la N13. Así, cambió la dirección del servicio a las escuelas: el autobús servía las paradas de Notre-Dame, Leonardo da Vinci y luego el Lycée International.
Más autobuses fuera de hora punta y por la tarde
Para cubrir mejor sus necesidades de transporte, se crean tres viajes adicionales de ida y vuelta por la noche, hasta las 22:30, desde las estaciones de Maisons-Laffitte y Saint-Germain-en-Laye. Además, se han añadido pistas adicionales a mediodía.