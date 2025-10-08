Noticias similares

A partir del 5 de enero de 2026, vuestras líneas de autobús en la zona de Sénart, dentro de la red Île-de-France Mobilités, evolucionarán para mejorar la oferta de transporte, adaptar las líneas a las necesidades de los pasajeros y facilitar el viaje.
Línea de evolución 3741
Una oferta de transporte rediseñada y reforzada
Línea 3741:
El establecimiento de un nuevo servicio al sur de Savigny-le-Temple.
La reanudación del servicio hacia la aldea de Noisement y la parada Ecomusée de la antigua línea 3744.
El servicio a la estación de Cesson, el colegio Grand Parc y ahora el centro de la ciudad de Savigny-le-Temple.
La creación de una nueva parada llamada "Roselière".
La línea funciona de lunes a viernes entre las 5:30 y las 20:20.
Una frecuencia de 15 a 20 minutos entre las 6:40 y las 8:30 y entre las 17:45 y las 18:35, y cada 30 minutos el resto del día.
Línea 3736:
Un nuevo servicio suburbano en Cesson gracias a la nueva parada de Roselière
Una ruta simplificada con el traslado del servicio a Noisement y el Ecomusée a la línea 3741.
Evoluciones de las líneas 3726 y 3727
Línea 3726:
Una ruta más directa hacia la estación de Lieusaint-Moissy.
Una mejor conexión entre el ZAC Chanteloup en Moissy-Cramayel y la estación de Lieusaint-Moissy.
4 autobuses adicionales al día durante las horas punta, con un trayecto de 30 minutos de 6:50 a 13:25 y de 19:10 a 20:05.
Línea 3727:
No hay más autobuses entre la estación de Lieusaint y el ZAC du Levant y Château d'Eau, con un paso cada 30 minutos entre las 5:45 y las 9:00 y entre las 16:45 y las 19:30 y cada hora el resto del día.
Línea 3735:
La ampliación de la línea hasta el aparcamiento de la A5 en Moissy-Cramayel, que da servicio a tres paradas en el parque empresarial.
Un nuevo servicio pasaba por la aldea de Ourdy y la residencia de ancianos de Réau.
Una frecuencia aumentada con un autobús cada 30 minutos en horas punta y un autobús cada hora fuera de hora punta, así como los sábados.
El servicio a la antigua parada "Centre pénitencier" se traslada a la parada "Plessis Picard".
Una frecuencia de 30 minutos entre semana de 6:15 a.m. a 7:50 a.m. y de 16:45 a 18:45 y cada hora el resto del día, así como los sábados de 6:45 a.m. a 8:30 p.m.