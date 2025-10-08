Noticias similares

Una oferta de transporte rediseñada y reforzada

Línea 3741:

El establecimiento de un nuevo servicio al sur de Savigny-le-Temple.

La reanudación del servicio hacia la aldea de Noisement y la parada Ecomusée de la antigua línea 3744.

El servicio a la estación de Cesson, el colegio Grand Parc y ahora el centro de la ciudad de Savigny-le-Temple.

La creación de una nueva parada llamada "Roselière".

La línea funciona de lunes a viernes entre las 5:30 y las 20:20.

Una frecuencia de 15 a 20 minutos entre las 6:40 y las 8:30 y entre las 17:45 y las 18:35, y cada 30 minutos el resto del día.

Línea 3736:

Un nuevo servicio suburbano en Cesson gracias a la nueva parada de Roselière

Una ruta simplificada con el traslado del servicio a Noisement y el Ecomusée a la línea 3741.