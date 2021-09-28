Express A14: Horario completo

A continuación encontrarás los horarios de tu línea de autobús exprés A14:

Línea de autobús exprés A14 Hôpital François Quesnay Mantes-la-Jolie - Gambetta / Terminal Jules Vernes, Courbevoie

Línea Bus Express A14 La Vallée française, Bonnières-sur-Seine - Gambetta / Terminal Jules Vernes, Courbevoie

También puedes encontrar estos horarios en formato papel en nuestras agencias de ventas y asambleas ciudadanas:

  • Autobús de la tienda : Place du 8 mai 1945 en la estación de Mantes-la-Jolie
  • Agence Navigo : Impasse Sainte Claire Deville 78200 Mantes-la-Jolie
  • Agencia Navigo SNCF : Place de l'Europe 78711, Mantes-la-ville (estación de autobuses)
  • Ayuntamiento de Mantes-la-Jolie : 31 Rue Léon Gambetta, 78200 Mantes-la-Jolie
  • Ayuntamiento del distrito de Val Fourré : Rue Pierre de Ronsard, 78200 Mantes-la-Jolie

También puedes encontrar los folletos de horarios en la agencia Terminal Jules Verne: 1 Rdpt de la Défense, 92400 Courbevoie

Encuentra todas nuestras noticias e información de tráfico en Twitter: @Mantois_IDFM

¡Nos vemos pronto en nuestra red!