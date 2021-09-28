También puedes encontrar estos horarios en formato papel en nuestras agencias de ventas y asambleas ciudadanas:

Autobús de la tienda : Place du 8 mai 1945 en la estación de Mantes-la-Jolie

: Place du 8 mai 1945 en la estación de Mantes-la-Jolie Agence Navigo : Impasse Sainte Claire Deville 78200 Mantes-la-Jolie

: Impasse Sainte Claire Deville 78200 Mantes-la-Jolie Agencia Navigo SNCF : Place de l'Europe 78711, Mantes-la-ville (estación de autobuses)

: Place de l'Europe 78711, Mantes-la-ville (estación de autobuses) Ayuntamiento de Mantes-la-Jolie : 31 Rue Léon Gambetta, 78200 Mantes-la-Jolie

: 31 Rue Léon Gambetta, 78200 Mantes-la-Jolie Ayuntamiento del distrito de Val Fourré : Rue Pierre de Ronsard, 78200 Mantes-la-Jolie

También puedes encontrar los folletos de horarios en la agencia Terminal Jules Verne: 1 Rdpt de la Défense, 92400 Courbevoie

Encuentra todas nuestras noticias e información de tráfico en Twitter: @Mantois_IDFM

¡Nos vemos pronto en nuestra red!