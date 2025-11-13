Noticias similares

Líneas de autobús al servicio de tu movilidad
Ya sea para hacer tus compras, una maratona de compras o simplemente para aprovechar los servicios locales, varias líneas de autobús sirven a los principales centros comerciales del territorio.
Z.I de la Croix Blanche - Sainte-Geneviève-des-Bois
📍Paradas: ZI Croix Blanche y/o Plessis y/o Petits Champs
- Líneas 4501, 4504, 4505, 4511, 4512, 4513, 4514, 4533, 4540, 9118
Intermarché - Longpont-sur-Orge
📍Paradas: Pont des Belles Dames y/o centro comercial
- Líneas 4503, 9114, 9115 y TàD 4595
Centros comerciales - La Ville du Bois y Villebon-sur-Yvette
📍Paradas: Les Joncs Marins y/o La Bretèche C.C Villebon 2
- Líneas 4503, 9114, 9115
Centro Comercial Maison Neuve - Brétigny-sur-Orge
📍Paradas: C.C Maison Neuve y/o Les Promenades
- Líneas 4531, 4554 y TàD 4596
Parada Le Spot – Évry - Evry-Courcouronnes
📍Parada: estación Evry-Courcouronnes
- Línea 4504
¿Por qué elegir el autobús para tus viajes?
Optar por el autobús significa beneficiarse de varias ventajas:
- Económico : Más barato que el coche y sin problemas de aparcamiento.
- Ecológico : Reduce tu huella de carbono favoreciendo el transporte público.
- Práctico : Frecuencias regulares y líneas bien pensadas para conectar los puntos comerciales con tu casa y/o lugar de trabajo.