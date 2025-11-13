Noticias similares

Autobús y compras: acceso simplificado a los centros comerciales de Essonne

Publicado el

Lectura 2 min

Comprar o disfrutar de un día de compras nunca ha sido tan fácil en Essonne. Puedes acceder rápida y sin estrés a los principales centros comerciales de tu territorio. ¡No más preocupaciones por el aparcamiento, opta por un viaje inteligente y económico! ¡Descubre las líneas de autobús que facilitan el acceso a tus zonas comerciales favoritas!

Líneas de autobús al servicio de tu movilidad

Ya sea para hacer tus compras, una maratona de compras o simplemente para aprovechar los servicios locales, varias líneas de autobús sirven a los principales centros comerciales del territorio.

Z.I de la Croix Blanche - Sainte-Geneviève-des-Bois

📍Paradas: ZI Croix Blanche y/o Plessis y/o Petits Champs

  • Líneas 4501, 4504, 4505, 4511, 4512, 4513, 4514, 4533, 4540, 9118

Intermarché - Longpont-sur-Orge

📍Paradas: Pont des Belles Dames y/o centro comercial

  • Líneas 4503, 9114, 9115 y TàD 4595

Centros comerciales - La Ville du Bois y Villebon-sur-Yvette

📍Paradas: Les Joncs Marins y/o La Bretèche C.C Villebon 2

  • Líneas 4503, 9114, 9115

Centro Comercial Maison Neuve - Brétigny-sur-Orge

📍Paradas: C.C Maison Neuve y/o Les Promenades

  • Líneas 4531, 4554 y TàD 4596

Parada Le Spot – Évry - Evry-Courcouronnes

📍Parada: estación Evry-Courcouronnes

  • Línea 4504

¿Por qué elegir el autobús para tus viajes?

Optar por el autobús significa beneficiarse de varias ventajas:

  • Económico : Más barato que el coche y sin problemas de aparcamiento.
  • Ecológico : Reduce tu huella de carbono favoreciendo el transporte público.
  • Práctico : Frecuencias regulares y líneas bien pensadas para conectar los puntos comerciales con tu casa y/o lugar de trabajo.

¡No esperes más para aprovechar una red adaptada a tus necesidades y acudir a tus centros comerciales favoritos con facilidad!

Consulta los horarios de todas las líneas de tu zona:
Para seguir las noticias del territorio, accede a nuestra cuenta X: CoeurEs_IDFM

Noticias similares