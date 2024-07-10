¡Paso de la Llama Olímpica el 22 de julio!

Publicado el

Tus líneas de autobús se ven afectadas en tu zona de Evry Centre Essonne.

Algunas líneas en el territorio de Evry Centre Essonne se ven afectadas por el paso de la Llama Olímpica el 22 de julio de 2024, entre las 15:00 y las 20:00, en particular en los siguientes municipios:

  • El municipio de Evry-Courcouronnes
  • El municipio de Ris-Orangis
  • La comuna de Bondoufle
  • El municipio de Lisses

A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:

Para más información:

Consulta los horarios de tus líneas de autobús desde Évry Centre Essonne

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.