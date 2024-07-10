Algunas líneas en el territorio de Evry Centre Essonne se ven afectadas por el paso de la Llama Olímpica el 22 de julio de 2024, entre las 15:00 y las 20:00, en particular en los siguientes municipios:
- El municipio de Evry-Courcouronnes
- El municipio de Ris-Orangis
- La comuna de Bondoufle
- El municipio de Lisses
A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:
- Línea 401 - Ver detalles de estos cambios
- Línea 403 - Ver detalles de estos cambios
- Línea 404 - Ver detalles de estos cambios
- Línea 405 - Ver detalles de estos cambios
- Línea 407 - Ver detalles de estos cambios
- Línea 408 - Ver detalles de estos cambios
- Línea 413 - Ver detalles de estos cambios
- Línea 414 - Ver detalles de estos cambios
- Línea 414D - Ver detalles de estos cambios
- Línea 415 - Ver detalles de estos cambios
- Línea 416 - Ver detalles de estos cambios