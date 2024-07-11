El Relevo de la Antorcha Olímpica cruzará el territorio de Argenteuil Boucles de Seine los días 19 y 23 de julio.
Algunas líneas en tu zona se verán afectadas:
Sector de Argenteuil el 19 de julio:
- Línea 1: Las paradas Gare d'Argenteuil, Jean Allemane, Pont Blanc, Saint Quentin, Anatole Lucas, Marceau Guillot y Félifeu no estarán atendidas entre las 9:30 y la 13:00. Tu línea solo circulará entre las paradas de la Gare du Val d'Argenteuil y la Gare de Sartrouville.
- Línea 2: El tráfico en tu línea se interrumpirá completamente entre las 07:40 y las 13:00. La última salida desde el Moulin de Sannois, por la mañana, será a las 07:20 y la última salida desde la estación de tren de Argenteuil será a las 07:40.
- Línea 4: Las paradas Gare d'Argenteuil, Léon Feix, Hôtel de Ville, Antonin Georges Belin, Reichsteiner y Ernestine no estarán atendidas entre las 9:30 y la 13:00. Tu línea solo circulará entre las paradas de Charcot y Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine.
- Línea 6: Las paradas de transbordo Avenue du château, Place du 11 novembre, Jean Moulin/Henri Barbusse, Charles de Gaulle/Barbusse, Clément Ader, Calais, Antonin Georges Belin, Hôtel de Ville y Léon Feix no estarán atendidas entre las 9:30 y las 14:00. Tu línea solo circulará entre las paradas Pont de Bezons y Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine.
- Línea 7: Las paradas Gare d'Enghien, Mairie, Casino, Limite des départements y Rue de Saint-Gratien no estarán atendidas entre las 14:30 y las 19:00. Tu línea solo irá entre las paradas de la Gare d'Argenteuil y Cygne d'Enghien.
- Línea 8: Las paradas de la Gare d'Argenteuil, Leon Feix, Hôtel de ville, PVC, Jean Borderel, Salle Jean Vilar, Héloïse, Petit Marly, Charles de Gaulles, Clément Ader, Prudhon, Hôpital no estarán atendidas entre las 9:30 y las 14:00. Tu línea solo irá entre las paradas de Charcot y Bérienne.
- Línea 9: Las paradas Léon Feix, Hôtel de Ville, Antonin, Georges Belin y Calais no estarán atendidas entre las 9:30 y la 13:00. Tu línea solo irá entre las paradas Gandon Texier y Gare de Sartrouville.
Sector Saint-Germain-en-Laye el 23 de julio:
- Línea 2: Las paradas de Strasbourg Paymal, Château du Val y Gare de Saint-Germain-en-Laye no estarán atendidas entre las 12:30 y las 17:00. Tu línea solo circulará entre las paradas de la Gare de Maisons-Laffitte y Grille Royale.