Noticias similares

¿Qué es el Plan de la Nieve?

El plan de la nieve es un documento elaborado conjuntamente por la empresa de transporte y el Syndicat Intercommunal d'Etudes des Mobilités Urbaines de Marne-la-Vallée, que enumera todas las medidas tomadas para cada línea en caso de nieve o hielo , dependiendo de la viabilidad de las carreteras.

Sirve como base para informarte del tráfico en tu línea.

Este documento puede cambiar en caso de condiciones meteorológicas más severas y se adapta según el tráfico.

¿Cómo se decidió la implementación del Plan de Nieve?

Muy temprano por la mañana, nuestros equipos de campo escanean la red e identifican las carreteras que son transitables o no. Envían la información a nuestro Centro de Control Centralizado, que decide si enviar a los conductores a su servicio o no si no se cumplen las condiciones de seguridad para ti y el personal de conducción.

Si una carretera o línea es intransitable, enviamos una alerta desde la solicitud para informarles de la implementación del plan de nieve listando las líneas correspondientes.

Por supuesto, es posible que ninguna línea pueda salir, en cuyo caso las líneas están paralizadas.

En cuanto a los servicios específicos para las escuelas, estos no se ofrecen porque el riesgo de no poder traer a los estudiantes de vuelta por la tarde suele ser muy alto.

¿Cómo puedo estar informado de la situación del tráfico?

Puedes:

> Recibe alertas en tu smartphone con la app Île-de-France Mobilités habiendo guardado previamente tus líneas en favoritos haciendo clic en la pequeña campana: