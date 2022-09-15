Accesibilidad de la imagen para personas con movilidad reducida
Para eliminar, reducir o compensar los obstáculos que ha enfrentado, está disponible un formulario de solicitud o queja para cualquier usuario con movilidad reducida que desee informar a los conductores de los inconvenientes encontrados en la red de Bièvre, en cada autobús.
Este formulario se puede descargar a continuación. Entonces solo tendrás que rellenarlo y enviarlo a la dirección [email protected]
También tienes la opción de contactarnos en el 0 806 079 357 (precio de llamada) de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 y sábado de 9:00 a 17:00 (excepto festivos) o utilizar la sección " Contáctanos " en tu portal.
Los equipos dedicados serán responsables de reenviar tu informe y responder a todas tus solicitudes.
¡Que tengáis un buen viaje en nuestra red!