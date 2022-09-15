Para eliminar, reducir o compensar los obstáculos que ha enfrentado, está disponible un formulario de solicitud o queja para cualquier usuario con movilidad reducida que desee informar a los conductores de los inconvenientes encontrados en la red de Bièvre, en cada autobús.

Este formulario se puede descargar a continuación. Entonces solo tendrás que rellenarlo y enviarlo a la dirección [email protected]

También tienes la opción de contactarnos en el 0 806 079 357 (precio de llamada) de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 y sábado de 9:00 a 17:00 (excepto festivos) o utilizar la sección " Contáctanos " en tu portal.

Los equipos dedicados serán responsables de reenviar tu informe y responder a todas tus solicitudes.

¡Que tengáis un buen viaje en nuestra red!