El TàD Melun Nord

¿Qué es el Melun Nord TàD?

El Melun Nord Demand-Responsive Transport sustituye las líneas G y T de lunes a viernes durante las horas valle (de 9:40 a.m. a 4:30 p.m.) y los sábados durante todo el día.

Con el TàD Melun Nord, disfruta de un modo de transporte flexible y directo, ¡estés donde estés!

¿Cómo funciona?

¡Nada podría ser más sencillo!

Muévete de todos los puntos de interrupción del perímetro a uno de los 5 puntos de interés y viceversa.

Reserva tu viaje desde 30 días antes de la salida y hasta 1 hora antes:

Ve a la parada más cercana a ti: el DRT te recogerá y te dejará en uno de los 5 puntos de interés que elijas.

Horario de funcionamento:

• De lunes a viernes de 9:40 a 16:30;

• Sábado de 6:30 a 20:00.

En estos horarios, todas las paradas de las líneas G y T son servidas por el TàD Melun Nord.

Fuera de este horario, las líneas G y T ofrecen el servicio habitual de lunes a viernes.