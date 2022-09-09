Foto de una niña con máscara a bordo de un autobús con el lema de la campaña y consulta la web de Île-de-France Mobilités para más información
El TàD Melun Nord
¿Qué es el Melun Nord TàD?
El Melun Nord Demand-Responsive Transport sustituye las líneas G y T de lunes a viernes durante las horas valle (de 9:40 a.m. a 4:30 p.m.) y los sábados durante todo el día.
Con el TàD Melun Nord, disfruta de un modo de transporte flexible y directo, ¡estés donde estés!
¿Cómo funciona?
¡Nada podría ser más sencillo!
Muévete de todos los puntos de interrupción del perímetro a uno de los 5 puntos de interés y viceversa.
Reserva tu viaje desde 30 días antes de la salida y hasta 1 hora antes:
Ve a la parada más cercana a ti: el DRT te recogerá y te dejará en uno de los 5 puntos de interés que elijas.
Horario de funcionamento:
• De lunes a viernes de 9:40 a 16:30;
• Sábado de 6:30 a 20:00.
En estos horarios, todas las paradas de las líneas G y T son servidas por el TàD Melun Nord.
Fuera de este horario, las líneas G y T ofrecen el servicio habitual de lunes a viernes.
El TàD Santo Asís
Durante el día, de 9:50 a 15:45 de lunes a viernes, disfruta de la movilidad a la carta en las líneas J y O gracias al TàD Sainte Assise.
Reserva tus trayectos con hasta una hora de antelación, para rutas más directas a las estaciones de Ponthierry-Pringy, Le Mée y Cesson, y más conexiones con el RER D.
El TàD Saint Fargeau
Tu Saint Fargeau TàD funciona de lunes a sábado de 6 de la mañana a 20 horas. Reserva tus viajes con hasta una hora de antelación por Internet, la aplicación móvil o por teléfono.
Estos servicios están disponibles para todos:
• Los niños menores de 10 años deben ir acompañados por un adulto;
• los jóvenes entre 11 y 17 años pueden utilizar este servicio con permiso parental;
• Si es una persona con movilidad reducida, por favor indique esto al reservar.
Para la reserva de estos 3 servicios T&D, hay 3 canales posibles:
Aplicación T&D Île-de-France Mobilités
Tel: 09 70 80 96 63 de lunes a viernes de 9 a 18 h