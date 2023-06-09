Noticias similares

Consulta tus horarios de verano en línea

Este verano, vuestros horarios solo estarán disponibles en versión digital como parte de un enfoque ecoresponsable.

Este verano, consulta todos tus horarios de verano en línea.

Para formar parte de un enfoque de RSC eco-responsable y limitar nuestros residuos, hemos decidido no imprimir folletos de horarios para el verano de 2023.

¿Dónde puedo encontrar mis horas para este verano?

Tus horarios están disponibles en:

- Página web > horarios de las líneas de autobús Val d'Yerres Val de Seine (iledefrance-mobilites.fr)

- Sobre la solicitud de las FDI Mobilités

- En tu parada de autobús

- En tu ayuntamiento

- Desde nuestro centro de atención al cliente en el 01 87 58 11 00

Horario de apertura desde el lunes 24 de julio hasta el domingo 3 de septiembre de 2023:

Línea 12

 -  5.6 MB

Línea 13

 -  5.6 MB

Línea 14

 -  997.9 KB

Línea 16

 -  835.2 KB

Línea 17

 -  2.7 MB

Línea 18

 -  235.6 KB

Línea 19

 -  411.6 KB

Línea 91.10

 -  3.2 MB

Línea 91.09

 -  5.6 MB

Línea 191.100

 -  6.6 MB

Línea A (Montgeron <> Vigneux-sur-Seine)

 -  1.1 MB

Línea A (Choisy-le-Roi <> Brunoy)

 -  6.5 MB

Línea B

 -  778.8 KB

Línea BM

 -  2.7 MB

Línea C (Montgeron <> Vigneux-sur-Seine)

 -  188.7 KB

Línea C (Boussy-Saint-Antoine <> Epinay-sous-Sénart)

 -  15.5 MB

Línea D (Vigneux-sur-Seine)

 -  578.0 KB

Línea D (Brunoy)

 -  2.5 MB

Línea E (Vigneux-sur-Seine)

 -  8.3 MB

Línea E (Boissy-Saint-Léger <> Brunoy)

 -  2.4 MB

Línea F

 -  7.1 MB

Línea F4

 -  5.2 MB

Línea H

 -  6.5 MB

Línea I

 -  5.7 MB

Línea IV

 -  4.3 MB

Línea LP1

 -  496.8 KB

Línea M

 -  8.9 MB

Línea P

 -  2.0 MB

QB Line

 -  1.5 MB

Línea RD

 -  1.0 MB

Línea S

 -  3.0 MB

Línea X

 -  14.4 MB

