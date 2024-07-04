Consulta a continuación los horarios de las líneas adaptadas este verano
Algunas líneas en la zona de Roissy Est se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024. Del 15 de julio al 1 de septiembre, los horarios de las siguientes líneas serán modificados de forma excepcional:
- Línea 2101: consulta el horario
- Ruta 2102: consulta el horario
- Línea 2103: consulta el horario
- Línea 2104: consulta el horario
- Línea 2113: consulta el horario
- Ruta 2116: consulta el horario
- Línea 2118: consulta el horario
- Línea 2120: consulta el horario
- Línea 2121: consulta el horario
- Línea 2123: consulta el horario
- Línea 2124: consulta el horario
- Línea 2128: consulta el horario
- Línea 2129: consulta el horario
¡Este verano, tus folletos se toman un día libre!
Para reducir nuestro impacto medioambiental, los horarios ya no se imprimen este verano. Los horarios se muestran claramente en los puntos de parada y están disponibles en nuestra web y aplicación:
¿Dónde puedo encontrar mis horas?
- Horario de autobús en la web (iledefrance-mobilites.fr)
- En la aplicación IDF Mobilités
- En tu punto de parada
- En nuestro centro de atención al cliente en el 01 80 96 32 82
Encuentra todas tus noticias en X (ex Twitter): @Roissyest_IDFM
¡Te deseamos un gran verano en tus líneas!