Se adaptan los horarios de algunas líneas de autobús en Roissy Est este verano

Lectura 1 min

Este verano, del 8 de julio al 1 de septiembre de 2024, excepcionalmente, se adaptan los horarios de algunas líneas.

Consulta a continuación los horarios de las líneas adaptadas este verano

Algunas líneas en la zona de Roissy Est se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024. Del 15 de julio al 1 de septiembre, los horarios de las siguientes líneas serán modificados de forma excepcional:

¡Este verano, tus folletos se toman un día libre!

Para reducir nuestro impacto medioambiental, los horarios ya no se imprimen este verano. Los horarios se muestran claramente en los puntos de parada y están disponibles en nuestra web y aplicación:

¿Dónde puedo encontrar mis horas?

  • Horario de autobús en la web (iledefrance-mobilites.fr)
  • En la aplicación IDF Mobilités
  • En tu punto de parada
  • En nuestro centro de atención al cliente en el 01 80 96 32 82

Encuentra todas tus noticias en X (ex Twitter): @Roissyest_IDFM

¡Te deseamos un gran verano en tus líneas!