Se adaptan los horarios de verano de algunas líneas de autobús de Roissy Ouest

Publicado el

  -  

Actualizado el

Lectura 2 min

Algunas líneas de autobús serán modificadas para los Juegos Olímpicos de 2024. Te lo contamos todo aquí.

Algunas líneas en la zona de Roissy West se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:

  • El paso de la Llama Olímpica el 25 de julio de 2024 en Stains.
  • El establecimiento de un perímetro de seguridad en relación con una infraestructura olímpica del 18 de julio al 12 de septiembre de 2024.

A continuación encontrarás los detalles de las interrupciones:

Consulta a continuación los horarios de las líneas adaptadas este verano

Del 8 de julio al 1 de septiembre, los horarios de las siguientes líneas serán modificados excepcionalmente:

¡Este verano, tus folletos se toman un día libre!

Para reducir nuestro impacto medioambiental, los horarios ya no se imprimen durante el periodo de verano. Los horarios se muestran en los puntos de parada y están disponibles en la web y la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités.

¿Dónde puedo encontrar mis horas?

Encuentra todas tus noticias en X (ex Twitter): @RoissyO_IDFM

¡Te deseamos un gran verano en tus líneas!