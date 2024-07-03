Algunas líneas en la zona de Roissy West se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:
- El paso de la Llama Olímpica el 25 de julio de 2024 en Stains.
- El establecimiento de un perímetro de seguridad en relación con una infraestructura olímpica del 18 de julio al 12 de septiembre de 2024.
A continuación encontrarás los detalles de las interrupciones:
- Línea 11 : ruta modificada el 25 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea Vitavil: ruta modificada el 25 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea 93 : ruta modificada del 18 de julio al 12 de septiembre de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios.
Consulta a continuación los horarios de las líneas adaptadas este verano
Del 8 de julio al 1 de septiembre, los horarios de las siguientes líneas serán modificados excepcionalmente:
- Línea 11: consulta el horario
- Línea 20: consulta el horario
- Línea 22: consulta el horario
- Línea 23: consulta el horario
- Línea 24: consulta el horario
- Línea 30B: consulta el horario
- Línea 30D: consulta el horario
- Línea 31: consulta el horario
- Línea 32: revisa el horario
- Línea 32ZA: consulta el horario
- Línea 36: consulta el horario
- Línea 37: consulta el horario
- Línea 9501: consulta el horario
- Línea 9502: consulta el horario
- Línea Gbus: consulta el horario
- Línea R1: consulta el horario
- Línea R2: consulta el horario
- Línea R4: consulta el horario
- Línea R5: consulta el horario
- Línea R6: consulta el horario
- Línea R8: consulta el horario
- Línea R9: consulta el horario
- Línea Vitavil: consulta el horario
¡Este verano, tus folletos se toman un día libre!
Para reducir nuestro impacto medioambiental, los horarios ya no se imprimen durante el periodo de verano. Los horarios se muestran en los puntos de parada y están disponibles en la web y la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités.
¿Dónde puedo encontrar mis horas?
- En la web, en la sección Noticias> Noticias> Val d'Oise> Roissy Ouest
- En la aplicación IDF Mobilités
- En tu punto de parada
- En nuestro centro de atención al cliente en el 01 80 96 32 81
Encuentra todas tus noticias en X (ex Twitter): @RoissyO_IDFM
¡Te deseamos un gran verano en tus líneas!