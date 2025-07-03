Tus horarios de apertura de verano 2025

Los periodos de validez de tus horas de verano:

Líneas 6160, 6161, 6162, 6164 : del lunes 7 de julio al domingo 31 de agosto de 2025

: del lunes 7 de julio al domingo 31 de agosto de 2025 Líneas 6135 y 6136: de lunes 7 de julio a jueves 14 de agosto de 2025

y 6136: de lunes 7 de julio a jueves 14 de agosto de 2025 Líneas 6122, 6123, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6140, 6142, 6145 : de lunes 14 de julio a domingo 17 de agosto de 2025

: de lunes 14 de julio a domingo 17 de agosto de 2025 La línea 6163 y las líneas escolares no circulan durante las vacaciones de verano.

Comprometidos con el respeto al medio ambiente, te invitamos a consultar tus horarios de verano exclusivamente en línea en: