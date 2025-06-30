Los horarios de algunas líneas se modifican durante el verano.
Del 15 de julio al 24 de agosto, se modificarán los horarios de las siguientes líneas:
- Línea 9502: consulta el horario
- Línea 30B: consulta el horario
¡Este verano, tus folletos se toman un día libre!
Para reducir nuestro impacto medioambiental, los horarios ya no se imprimen durante el periodo de verano.
¿Dónde puedo encontrar mis horas?
- En la web, en la sección Noticias> Noticias> Val d'Oise> Roissy Ouest
- En la aplicación Île-de-France Mobilités
- En tu punto de parada
- En nuestro centro de atención al cliente en el 0800 10 20 20
Encuentra todas tus noticias en X (ex Twitter): @RoissyO_IDFM
¡Te deseamos un gran verano en tus líneas!