Se adaptan los horarios de verano de algunas líneas de autobús de Roissy Ouest

Algunas líneas de autobús se modificarán este verano, aquí te lo contamos todo.

Los horarios de algunas líneas se modifican durante el verano.

Del 15 de julio al 24 de agosto, se modificarán los horarios de las siguientes líneas:

¡Este verano, tus folletos se toman un día libre!

Para reducir nuestro impacto medioambiental, los horarios ya no se imprimen durante el periodo de verano.

¿Dónde puedo encontrar mis horas?

Encuentra todas tus noticias en X (ex Twitter): @RoissyO_IDFM

¡Te deseamos un gran verano en tus líneas!